El “cascayu” se despide pero su espíritu permanece. Mañana se podrán ver los primeros movimientos para, en cumplimiento de una sentencia judicial, reconvertir esa zona de transito peatonal en un vial para vehículos que garantice el dobles sentido del tráfico en el Muro. Pero la agenda de mañana también incluye una cita organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa donde los concejales de Obras Públicas, Olmo Ron (PSOE) y Movilidad, Aurelio Martín (IU), presentarán las líneas estratégicas de su proyecto de reforma integral del Muro. Un proyecto que, al igual que se fija en el borrador ahora mismo a debate del Plan de Movilidad, vuelve a apostar por darle el máximo espacio del Muro a peatones y ciclistas dejando un solo carril para el tráfico. De hecho un simple carril de servicio dentro de un Muro más peatonal, más lleno de verde y con más espacio de ocio y disfrute hostelero en sus aceras.

El gobierno local acata la sentencia del “cascayu” pero se mantiene firme en una propuesta de reforma del Muro que consolida lo que ahora se elimina a través de un fallo judicial favorable a la asociación Stop Muro. Y en la que venía trabajando desde antes de llevarse el varapalo judicial. Ha perdido una batalla –recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia– pero pretende ganar la guerra, con un proyecto de ciudad con un coste económico de cerca de 16 millones, para el que se buscan fondos europeos, y un plan de obras de tres años a comenzar antes de que acabe este mandato.

La presentación de mañana en el Antiguo Instituto está dentro de una ronda de presentaciones del proyecto a colectivos de todo tipo de la ciudad con los que el gobierno que lidera Ana González busca movilizar un apoyo social que dé soporte a su iniciativa. El compromiso a favor de la actual propuesta de la sociedad civil local sería una buena base para que los pilares de la reforma del Muro quedasen asentados con solidez. Pero parece difícil de conseguir.

Solo hay que ver la pugna dentro de la Casa Consistorial donde la exigencia del doble sentido del tráfico en el Muro es reivindicación compartida por todos los grupos del centroderecha de la Corporación frente los criterios de los tres partidos de la izquierda.

Fuera de la plaza Mayor tampoco bajan tranquilas las aguas. Las diferentes perspectivas sobre el presente y el pasado del Muro dieron vida a la asociación Stop Muro, que ha aglutinado las quejas contra el único sentido en el Muro y otras muchas decisiones de movilidad que se han tomado en la ciudad en los últimos tiempos, y más recientemente a la plataforma “Un muro para las personas”, que no quieren que se de un paso atrás en el terreno conquistado a los coches y han reunido más de 4.500 firmas con ese propósito.

Hoy mismo, hay una manifestación convocada a las 12 en el Náutico para pedir “un Muro funcional como antes y un Gijón limpio y no ecomoderno” que cuenta con el apoyo de Stop Muro y desde redes sociales hubo quien planteó una movilización de reivindicación del “cascayu” ante su próxima eliminación. Desde “Un muro para las personas” no hay ninguna convocatoria formal. Tampoco es ejemplo de consenso el resultado final de la polémica comisión del Muro donde representantes del entramado social local, bajo el liderazgo del Colegio de Arquitectos, tenían que fijar los criterios a seguir en esa reforma. No hubo forma de llegar a un acuerdo compartido en el asunto del tráfico. Fue el único de los diez parámetros donde no hubo pacto. Los otros nueve son la base de la reforma que presentan Ron y Martín.

Pero mientras el Muro del futuro busca aliados, la realidad más inminente es que mañana empezarán a quitarse papeleras, sillas y bancos del “cascayu” para llevarlas a un almacén municipal hasta que encuentren nuevo destino.