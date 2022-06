La Feria del Libro cierra con ambición y “buenas ventas”: “Se puede crecer más”

La sexta edición de la Feria del Libro quedará en el recuerdo por tres motivos. El primero por la recuperación de sus esencias, ya sin las restricciones que marcó la pandemia. El segundo por disfrutar de cuatro días intensos, con buena temperatura y sin lluvia, lo que facilitó las ventas y visitas. Y el tercero porque, pese a ser una edición de récord de expositores y stands, el mensaje de ambición es unánime. “Se puede crecer más. El objetivo es seguir situando la feria como una referencia de las ferias del libro en el noroeste de España”, destacó Miguel Barrero, director de la Fundación Municipal de Cultura. Una idea que también respaldaron las librerías y editoriales. “La feria está más viva que nunca”, sostuvieron.

Apenas faltaban quince minutos para la apertura de las casetas, en la última de las cuatro jornadas de la Feria del Libro, cuando los expositores se unieron para una foto de familia en el paseo de Begoña. “El balance es muy satisfactorio, la sensación es muy buena, los días han sido perfectos, sin lluvia. Y las ventas han ido bien y hemos tenido mucho contacto con el público, que era lo esperado”, valoró Jorge Salvador, de Editorial Pez de Plata. En su caso, se despide de esta edición con la satisfacción de la buena acogida que ha tenido el libro de Javier Pillastre “El relámpago y después el trueno”.

No se han perdido ninguna edición en la Librería Imperia, del barrio de Montevil. “El jueves y el sábado fueron los mejores días, pero la sensación es que tuvimos mucho público siempre”, resaltaron Marge Busto y Ana Fernández. “Para los negocios de barrio este escaparate en el centro de la ciudad es un impulso enorme”, afirmaron. No obstante, apuntan un aspecto a mejorar para el futuro. “Estamos en Begoña y nos fue bien, pero en Tomás y Valiente no se vende tanto, ahora que ha pasado ya la pandemia quizás estaría bien agrupar los puestos en Begoña como antes”, apuntaron.

Desde fuera de Asturias participó en la Feria del Libro de Gijón por segundo año consecutivo la Editorial Palabras de Agua, de Madrid. Su responsable es Ana Coto. “Esta cita es muy especial por la acogida de la gente”, apuntó. “El clima favorece mucho, no hace tanto calor como en Madrid y eso facilita las visitas”, añadió mientras atendía a una familia cordobesa, de viaje en Gijón, y que compró dos ejemplares de “El club de los kakamonstruos”. “Gijón es una ciudad muy animada culturalmente”, reflexionó Iván Cervera, apasionado del Sporting, y que visitó la feria junto a sus hijos, Laura y Pablo, y su mujer, Marisa Sánchez. “Volveremos seguro, es muy interesante”, añadieron.

Rafa Testón, de La Buena Letra, incidió en la importancia de seguir manteniendo la misma línea de programación. “Las ventas no es lo más importante para nosotros, sino sacar a la calle y crear ese público lector”, indicó. “Esta feria está muy viva, se nota en las actividades y los talleres, que siga así”, subrayó a su lado Lara Meana, de El Bosque de la Maga Colibrí, también satisfecha con el buen nivel de la feria.

Miguel Barrero también incidió en la buena imagen que proyecta la Feria del Libro fuera de la región: “Los invitados se han ido con buen sabor de boca”. Y reivindicó la apuesta por el modelo actual: “No hay razón para volver atrás. El cambio de modelos que llevamos a cabo funciona. El reto es que la feria sea como poco igual que este año, es difícil, pero también es bonito intentarlo”.