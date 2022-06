Muere un ciclista gijonés en Palencia tras un brutal choque contra una señal

Llanto entre los aficionados a la bicicleta en la ciudad. Félix Prendes, un ciclista amateur gijonés de 60 años, casado y padre de un hijo y una hija, falleció ayer en una carretera comarcal de la localidad de Antigüedad (Palencia) tras salirse de la vía por causas que se están investigando e impactar de forma brutal contra una señal de tráfico que estaba situada en el arcén izquierdo. Estaba disputando la prueba “Trofeo Santiago”, una cita de veteranos en la que participaban 113 corredores en diferentes categorías: máster 30, 40, 50 y 60. Prendes, perteneciente al equipo gijonés Guía Color-Inverse, llevaba más de un año compitiendo, participaba en esta última categoría (para mayores de 60 años) y por tanto no debía hacer el recorrido completo. En el momento del accidente, a las 12.30 horas en el punto kilométrico 8 de la carretera “PP 14-11”, llevaba pedaleando pocos kilómetros.

El gijonés, minero retirado, iba en el pelotón en el momento en el que perdió el control de su bicicleta por causas que se investigan, en una pequeña bajada recta conocida como La Olla, justo antes de llegar a una curva. Según los primeros indicios, el ciclista habría salido despedido, lo que le llevó a chocar contra la base de una señal, una de las pocas que hay en ese punto kilométrico. Se calcula que iría a unos 60 kilómetros por hora, según apuntan miembros de la organización de la prueba que estaban en el lugar del siniestro. El golpe le causó la muerte de manera instantánea, apuntan varios testigos. Algunos ciclistas que disputaban la prueba sospechan que se le podría haber reventando una rueda.

El médico de la competición amateur le atendió en el acto, constatando un traumatismo craneoencefálico. Su casco estaba destrozado y no tenía constantes vitales. Posteriormente, unidades médicas le trasladaron al Hospital Río Carrión de Palencia, donde se confirmó su fallecimiento. La muerte de Prendes dejó en shock al resto de corredores y se vivieron escenas de gran tensión. Los restos mortales de Prendes se encontraban ayer en el tanatorio de Palencia y hoy está previsto que le practiquen la autopsia antes de realizar el traslado de sus restos a Gijón, donde residía.

“Ha sido un golpe tremendo, todavía no nos lo creemos”, explicó David Nieto, director de la carrera y presidente de la Sociedad Deportiva Danisa, entidad organizadora de la prueba done perdió la vida Prendes. “Los máster 60 no hacen el recorrido entero, sino que se incorporan más adelante. Por la radio nos han dicho que había tenido lugar una caída, pero ni nos imaginábamos lo que había sucedido”, recalcó Nieto, que le mandó, consternado, “un fuerte abrazo y ánimo a los amigos y familiares de Prendes. “Hoy es un día muy triste por la muerte de nuestro compañero Félix. Desde el equipo Guía Color-Inverse queremos agradecer todas las muestras de cariño recibidas. Desde donde estés compañero, sigue dando pedales, se te echará mucho de menos, fuiste una gran persona, hasta siempre amigo”, indicaron desde el equipo del fallecido.