“Si el paseo del Muro no vuelve a como estaba antes de la pandemia, y como estaba antes es como estaba antes, iniciaremos una recogida de firmas”. Quien dijo esto ayer fue Víctor Manuel Monestina, el joven de 32 años que ha liderado las dos últimas manifestaciones que ha habido en Gijón para exigir al gobierno local que cambie sus planes a la hora de devolver el tráfico rodado al paseo del Muro y no solo elimine el “cascayu”, sino también que coloque el carril bici en el espacio pintado ahora de verde, entre otras medidas. Monestina lideró ayer una marcha de 239, según cálculos de los asistentes, que salió de los Jardines del Náutico hasta el Ayuntamiento. Marcharon al grito de “Alcaldesa, dimisión” y aunque la marcha era para protestar por la actuación del “cascayu” salieron otros asuntos como la “saturación” de la avenida de La Costa, la disposición de los carriles bici o la polémica de la Universidad Laboral.

La protesta no está respaldada, explica Monestina, por ninguna plataforma. Se han movilizado dos veces en un plazo de una semana con convocatorias por las redes sociales. “Es una convocatoria ciudadana”, se limitó a decir ayer Monestina. También negaron que hubiera afiliación política. Estuvieron presentes, eso sí, los portavoces de Foro y Vox, Jesús Martínez Salvador y Eladio de la Concha, respectivamente, el también forista Pelayo Barcia y el concejal no adscrito Alberto López Asenjo. No hubo gente de los grupos municipales del PP ni de Ciudadanos. En cuanto a miembros de la sociedad civil estuvo, por ejemplo, Juan Carnicero, de Gijón Participa. El grito más repetido por los asistentes fue el de “Alcaldesa, dimisión” o “González, vete ya”. La marcha estaba convocada para las 12.00 horas y finalizó una media hora después.

El objetivo era hacer ver su oposición al “cascayu” y la actuación para eliminarlo, pero entre los asistentes tampoco se avisaba especial querencia por otras actuaciones del gobierno local. “Vivimos en el Coto y han estropeado sus calles. Por culpa del carril bici de General Suárez Valdés hay atascos todos los días. Debería ir en la calle Usandizaga”, relataron, por ejemplo, José Manuel Rodríguez y Graciela Vázquez.

“Nos están arruinando Gijón, la ciudad no es la de antaño y te estoy hablando de hace solo tres años. Tiene que haber mejores carreteras y que se limpien más los caminos, que están hechos un asco. Vivo cerca de la avenida Príncipe de Asturias y está hecha un asco”, criticó José Ángel Vega, otro de los asistentes. “Estoy en contra de todas las sandeces que ha hecho esta mujer”, dijo, en referencia a Ana González, María Pilar de la Fuente Canal, que llevaba consigo una pancarta de cartón con letras manuscritas en tinta negra que decía: “González, vete ya”. “Esto es una dictadura y la oposición no está haciendo nada. Me parece mal que se gastara ese dinero en la pandemia para el “cascayu”, pero es que ahora ya no procede. Gijón parece salido de “Amanece, que no es poco”, es surrealista”, añadió esta mujer.

La marcha transcurrió sin mayores incidentes. La protesta continuó durante algunos minutos en la plaza Mayor, frente a las puertas del Ayuntamiento. Monestina volvió a tomar en ese punto el megáfono para arremeter contra prácticamente todo lo que ha hecho el gobierno local de Ana González en los últimos tres años. Criticó –nadie más quiso intervenir– desde la contaminación, a las peatonalizaciones y las nuevas motos de la Policía Local, de marca BMW y su color. También hizo alusión a las declaraciones que realizó Ana González en referencia a los “ok” de la aplicación en Whatsapp, entre otros asuntos. Una vez terminadas sus proclamas, que fueron muy aplaudidas, los manifestantes se disolvieron a la espera de hacer más concentraciones. Casi al final de la marcha, un hombre pasó corriendo delante de los manifestantes al grito de “viva el cascayu libre”.