El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, aseguró ayer que, por el momento, no se ha multado a ningún conductor por no portar en su vehículo el distintivo ambiental de la DGT. «Estamos siendo muy didácticos», apuntó el edil, quien añadió que «en poco tiempo todo el mundo dispondrá de la etiqueta y no habrá problema». Así lo manifestó durante la presentación de la nueva flota de motos a las que subirá la Policía Local de Gijón. En total son 38: veinte cien por cien eléctricas y dieciocho de gasolina. Todas ellas, bromeó el concejal, con su respectivo distintivo ambiental: «Son muy versátiles y polivalentes».

Todos los vehículos han sido adquiridos mediante un contrato de «renting» por un plazo de cuatro años, prorrogable por uno más. La inversión total al mes para las arcas municipales será de 15.358 euros. Las motos que llevan una combustión de gasolina ascienden a veinte, con un coste de 452 euros al mes para cada una de ellas. Son las que irán destinadas a al servicio de la Policía de Tráfico. «Se utilizan tanto en campo, como en carretera y ciudad. Por tanto, son óptimas para el uso policial», subrayó el concejal de Seguridad Ciudadana. Por su parte, las dieciocho motos eléctricas tendrán un coste de 351 euros al mes, cada una. Con una autonomía de 130 kilómetros son los vehículos que utilizará la Policía Comunitaria y de Barrio. «Podrían aguantar sin problema dos o tres días, pero se recargarán todos los días para que estén en la máxima carga, por lo que pudiese ocurrir», señaló el edil. La flota –a diferencia de la anterior– cuenta con un seguro a todo riesgo sin franquicia. «Son rompedoras, versátiles, manejables y seguras», celebró José Luis Fernández, quien admitió que el objetivo del cambio es «que todos nuestros agentes tengan la mejor tecnología y los mejores materiales para poder desarrollar su trabajo». Por su parte, el intendente de la Policía Local, Vicente Alonso Rodríguez, festejó estar a la «vanguardia», ya que «el material que teníamos ya era de lo mejor en ese momento y ahora volvemos a tener lo mejor que hay y al mejor precio posible».