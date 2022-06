La supresión del «cascayu» empieza con el picado de asfalto para instalar semáforos

Las obras para suprimir el «cascayu» comenzaron ayer a mediodía con labores de picado en el asfalto para la reposición de semáforos en el entorno de la avenida de Castilla. Los operarios calculan unas dos semanas de trabajo que incluirán la retirada del mobiliario público, borrado de los parches de colores de la zona peatonal que se reabrirá al tráfico rodado y el repintado de las líneas viales en una reforma que tildan como «sencilla» y que, esperan, no sufrirá retrasos. Advierten, no obstante, de que si el pintado coincide con jornadas de lluvia esta fecha podría oscilar ligeramente. «Esperamos cumplir el plazo de 15 días, de sobra, porque la obra es muy sencilla», explicaron desde la constructora Alvargonzález, empresa encargada de la mayoría de la reforma para reabrir el Muro al doble sentido, una medida que surge tras prosperar una demanda de la plataforma Stop Muro, recurrida por el Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Iniciadas las obras en el entorno del Piles, los operarios pretenden ahora ir acometiendo la reforma prevista según se avanza hasta el Náutico, haciendo a la vez las labores de picado para la instalación de semáforos al mismo tiempo que se retira el mobiliario y se adecua la zona. Se deja para el final las labores de pintado, y ayer los operarios entendían que, de ser necesario, también podrán eliminarse los parches de colores del asfalto que dieron al «cascayu» su apodo popular, aunque esta labor no está asegurada. «Con un fresado simple seguramente se pueda quitar, pero el aspecto estético no será bueno se quite o no», reconocen los obreros.

Como la reapertura del Muro en doble sentido mantendrá en su sitio la actual senda verde (la franja peatonal más próxima al paseo marítimo) y el carril bici situado ahora al otro lado de la mediana, la supresión del «cascayu» deja el futuro vial flanqueado por estos dos tramos que se protegerán a lo largo de todo el tramo. Según las instrucciones facilitadas a los operarios, el carril bici se blindará con los mismos separadores de caucho que ya tiene en uno de sus márgenes y la senda verde se perfilará con hitos verdes, bolardos, que se colocarán sobre la actual línea roja que la separa del tramo colorido. Confirman también los operarios que, tras la reforma, el único giro a la izquierda será el de Menéndez Pelayo, y que en total se colocarán unos 18 semáforos, unas labores que implicarán algunas restricciones de tráfico puntuales por tener que extraer la línea de luz de calles colindantes. «La obra estará lista en 15 días sí o sí, y luego solo habrá que ir haciendo las labores de alumbrado. Son trabajos muy sencillos de realizar», aclaran desde Alvargonzález.

El mobiliario público comenzará a retirarse hoy o, como tarde, mañana, y se llevará al almacén municipal de cerámicas Piti. Varios de estos bancos seguían ayer ocupados por viandantes, y el «cascayu», salvo este último tramo, seguía usándose con normalidad. Entre muebles, maceteros y vallas de hormigón, hay casi un centenar de elementos que tendrán que eliminarse, entre ellos 30 bancos, ocho papeles y nueve maceteros. Las labores avanzarán rápido por realizarse a cargo de las contratas que ya tienen acuerdos con el Ayuntamiento. Así, se espera que a inicios de julio el Muro pueda reabrir en doble sentido mientras el TSJA decide si tumba o no la demanda de Stop Muro.