Después de 41 años al frente del Bar Ramón –situado en el número 40 de la calle Aguado– Arcadio Álvarez Cano traspasa el negocio por jubilación. Se trata de uno de los negocios clásicos del barrio de La Arena y de los últimos coletazos del hostelero detrás de las barras. «Solo quiero que venga alguien con ganas de trabajar, no de mirar, porque el negocio funciona», aseguraba ayer Álvarez mientras servía las que serán algunas de sus últimas comandas.

Natural de Pravia, Álvarez se hizo con el bar el 10 de enero de 1980, con 22 años. «De aquella era un chaval y no me conocía nadie, así que quedó el nombre que estaba», dice. En aquella década, explica, «se pasaban por aquí todos los jugadores del Sporting». El balance que hace de un bar que lleva abierto más de cuatro décadas –desde 1965– es positivo: «Hubo momentos buenos, pero también malos con las crisis. Aun así siempre supimos adaptarnos a lo que nos venía». Como, por ejemplo, la pandemia. Desde el confinamiento en el restaurante sirven comida para llevar, cuando hasta la fecha no lo hacían. Hasta entonces, la mayor fama se la dieron sus bocadillos.

Junto a Arcadio Álvarez trabaja su mujer, Teresa García, en cocina, y Vanesa Espina, como camarera. Tanto él como su esposa dejarán atrás el negocio cuando llegue un cliente que quiera hacerse cargo del traspaso y se jubilarán. «No tengo nada pensado, pero cuando deje este ritmo de trabajo está claro que hay algo en el día a día que me va a faltar», admite el hostelero.

Por el momento, no hay una fecha para colgar el cartel de cerrado. El 5 de mayo de 2023 es cuando Álvarez cumplirá los 65 años, por lo que hasta entonces –si no llega antes alguien que se haga con el bar– seguirá detrás de la barra. Eso sí, en caso de que no llegara ninguno, Arcadio Álvarez lo tiene claro: «El día 6 de mayo cojo las llaves, cierro la puerta, me jubilo y adiós muy buenas».