Los vecinos de las calles más ruidosas de Gijón: “Es como un dolor”

Miles de gijoneses conviven a diario con el ruido (debido sobre todo al tráfico), según el mapa estratégico contra la contaminación acústica presentado hace dos días como paso previo a la elaboración de un plan de actuación, que alerta de que el 90 por ciento de las calles de la ciudad tienen un exceso de decibelios. Y los que más lo sufren son los vecinos y comerciantes de tres grandes vías: Príncipe de Asturias, Juan Alvargonzález y Constitución. “Es como un dolor del que te acabas acostumbrando”, afirma Luis Fernández, que lleva 49 años residiendo en un décimo de la avenida de la Constitución. “Hay momentos en los que el ruido me perturba. A veces, cuando llego a casa de trabajar tengo un zumbido en la cabeza”, asegura José Nava, encargado de una tienda de stocks en la avenida Príncipe de Asturias.

Debido a la falta del vial de Jove para dirigir el tráfico pesado hacia El Musel y al complejo industrial de la zona oeste, los vecinos de la avenida Príncipe de Asturias, la arteria más ruidosa, explican que “da igual que cierre las ventanas –con doble acristalamiento– de mi casa, los camiones se escuchan igual”. Así lo vive David Álvarez, residente en un cuarto piso del número 40: “Me afecta al sueño desde las cinco de la mañana y si me pongo una película en muchas ocasiones tengo que subir el volumen de la televisión porque no la escucho”. La misma situación es la que padece Carmen Martín, que vive en una segunda altura del número 6, también en la avenida Príncipe de Asturias: “Con el calor del verano, me veo obligada a abrir las ventanas y no escucho la televisión”.

Iván Escobar tiene una peluquería en la calle Juan Alvargonzález desde hace 21 años: “A la hora de comer y al final de la tarde se forman atascos. Tengo música en el local, hablo con los clientes y hay veces que no te entiendes por el ruido”. Por su parte, Ramón García, quien vive en un sexto del número 76 de la avenida de la Constitución, se vio obligado a cambiar las ventanas de su vivienda por otras con mayor aislamiento: “Es verdad que lo noté, pero solo en parte. No creo que la solución sea tan fácil como esa”. Todos coinciden en que la contaminación acústica es un problema “del máximo nivel”. Y urgen una solución al Ayuntamiento.