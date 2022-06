El cambio del plan urbanístico del Muro amenaza con frenar la reforma un año

La actualización del plan especial del Muro que sopesa el gobierno local previsiblemente impida la licitación de la obra en lo que queda de mandato, según fuentes municipales. Por un lado, la tramitación de la modificación del documento previsiblemente se prolongaría durante al menos un año. Y, por otro, la posibilidad de licitar en paralelo la obra antes de que haya culminado la modificación del plan entrañaría riesgos desde el punto de vista jurídico que hacen que desde el PSOE se prefiera optar por la prudencia, yendo paso a paso. El planteamiento que inicialmente había adoptado el gobierno local pasaba por que la ejecución de la reforma del eje, dejando un único carril de circulación como vía de servicio, no requería de la revisión del texto urbanístico.

La sentencia que anuló la obra del “cascayu”, al considerar entre otros motivos que contraviene el Plan Especial y obligando a devolver el doble sentido de circulación al Muro, arrojó las primeras sombras al respecto. A eso se suma que la nueva ejecutiva del PSOE de Gijón, cuyo secretario general, Monchu García, se ha mostrado abierto a valorar que se mantenga el doble sentido de circulación en El Muro, también ha analizado la conveniencia de que se actualice el Plan Especial del Muro antes de licitar la obra, para evitar dar pasos en falso. Por su parte, el concejal de Movilidad, Aurelio Martí (IU), ya asumió en la reunión de la Comisión de Movilidad municipal del pasado martes que podría tener que elaborarse un nuevo Plan Especial de Muro, a expensas de lo que digan al respecto los técnicos, en función del proyecto de obras que se elabore. También el edil de obras públicas, Olmo Ron (PSOE), se pronunció en términos similares al día siguiente.

En ámbitos del gobierno local se considera que la decisión de cambiar el Plan Especial no tendría por qué frenar forzosamente el inicio de la obra si la misma incluye, como está previsto, una plataforma única que puede acoger un carril de circulación en cada sentido o uno solo. Un planteamiento que genera muchas dudas a nivel de la dirección política socialista, que considera que el Muro es un proyecto de ciudad que requiere de la búsqueda de consensos y además que lo que se haga tenga garantías jurídicas. El Plan Especial del Muro, por otra parte, no sólo especifica las condiciones para dejar un único carril de servicio o mantener el tráfico en ambos sentidos, si no que también se trata de un plan muy detallado, con lo que es preciso conocer hasta qué punto es obligatorio atenerse al mismo al pie de la letra mientras no se actualice ese documento urbanístico aprobado hace más de 18 años.

El presupuesto municipal de 2022 ya incluye una partida de 44.000 euros para contratar la asistencia técnica que permita modificar el Plan Especial del Muro debido a las advertencias realizadas por algunos técnicos municipales, que desde hace tiempo entienden necesario acometer un cambio en el documento urbanístico para despejar dudas jurídicas relacionadas con la reforma. En la misma dirección se expresan arquitectos consultados por este diario. Opinan que cualquier actuación de reforma del eje debería pasar antes por un cambio normativo.