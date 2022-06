La lluvia no apaga San Juan en Gijón

La multitud regresó ayer a la playa de Poniente por San Juan. Felicidad, salud y que se termine la guerra de Ucrania fueron algunos de los deseos en una noche que recuperó la ansiada normalidad arrebatada por la pandemia. “Me gustaría que baje la gasolina, salud para toda mi familia, no más confinamientos y unas vacaciones tranquilas”. Es la retahíla de peticiones de Ana García, de 40 años y vecina de Contrueces, quien ayer quemó sus deseos en compañía de sus amigos Pablo Fernández, Silvia Arcos y Miguel Rodríguez. “Que venga un año mejor que los anteriores, que se acabe la guerra y felicidad, mucha felicidad”, expusieron de forma respectiva mientras restallaban en el cielo los fuegos artificiales.

La lluvia no fue capaz de apagar el regreso de la noche de San Juan. Si bien a medianoche las precipitaciones dieron tregua, las fogueras de menor tamaño fueron las que dieron más complicaciones para encenderse. Los que sí lograron sacar llamas en su madera de pino fue un grupo de jóvenes formado por Ana María de la Riva, Andrey Andreev, Dani Lizunov, Ángel Álvarez, Arancha Pérez, y Moisés Cevallos, entre otros integrantes. “Mi deseo para esta noche es entrar en la Infantería de Marina”, pedía la veinteañera Ana María de la Riva. En una pequeña foguera aledaña, Enol Castro, de 21 años, también quemada un papel que ponía “entrar en el Ejército”. “El año pasado tuve una época de mucho estrés de la que pensé que no iba a salir. Solo pido estar bien, como afortunadamente estoy ahora”, comentaba Moisés Cevallos en compañía del resto de su grupo, en el que se podían leer papeles como “que me toque la lotería, seguir con mi novia o felicidad para el año que viene”.

Una noche cargada de buenos propósitos que ya dio comienzo al final de la tarde con el enramado de hasta once fuente en varios barrios y parroquias. En la de la plaza de la Guía fue el Grupo Covadonga quien puso la nota musical a la colocación floral. La Asociación Coros y Gaitas Jovellanos hizo lo propio en la fuente del parque de la Fábrica de Gas, donde los asistentes rodearon el borde con motivos florales y tiraron pétalos al agua, al ritmo del grupo folclórico “Trebeyu”. La “Andecha de Cultura Tradicional Na Señardá” fueron los encargos de amenizar el ‘tardeo’ de la noche de San Juan en la fuente de Pelayo, situada en la plaza del Marqués, y en que los asistentes dejaron a flote varios ramilletes de flores.