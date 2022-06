Un millar de personas participan en la manifestación del Orgullo LGTBI en Gijón

Alrededor de un millar de personas participaron esta tarde en la manifestación del Día del Orgullo LGTBI, que transcurrió entre el Paseo de Begoña y la Plaza Mayor. Horas antes, la asociación Xega (Xente LGTBI Astur) había entregado en Laboral Centro de Arte los premios que concede cada año, uno de reconocimiento y otro denostando actitudes hacia el colectivo y que este año recayeron respectivamente en Faciendo Camín y en el grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado.

Al acto político en la Laboral acudieron representantes del PSOE, Ciudadanos, IU, Podemos, Equo y Foro Asturias, junto a organizaciones políticas sin representación institucional, los sindicatos CC OO y UGT y entidades sociales como el Comité Anti Sida, Llar Trans, Acción en Red y Faciendo Camín. En el mismo se hizo referencia al tiroteo en Oslo (Noruega) en un bar LGTBI que causó dos muertos y 21 heridos también estuvo presente los actos del Día del Orgullo de ayer, que contaron con la participación de alrededor de un millar de personas en la colorida manifestación que discurrió entre el Paseo de Begoña y la Plaza Mayor por la tarde.

Yosune Álvarez Barragán, coordinadora de Xega explicó que la concesión del premio Triángulo Rosa a la asociación deportiva Faciendo Camín obedece a «por su promoción del deporte, de los espacios inclusivos y de la atención al respeto; llevan muy poquito tiempo como colectivo pero son muy visibles y eso es fundamental para el trabajo de visibilización que necesitamos en el colectivo LGTBI». Su presidente, David Casal, señaló que «sólo llevamos dos años y el premio, es como un empujón, porque lleva mucho trabajo levantar una asociación, empezar de cero».

La portavoz de Xega también justificó el motivo de dar «el ladrillazo rosa» al grupo de Vox en la Junta General «por todo el discurso que proclaman antiderechos sociales, no sólo los derechos LGTBI, si no que están atacando de manera sistemática a todas las minorías. Creo que no entienden muy bien qué es la violencia estructural y qué es la violencia sistémica y no se lo vamos a permitir». También recordó que Vox «sacó una campaña hace unos meses en contra de la cooficialidad del asturiano, entonces nos parecía una cosa muy burda y soez». Nadie de Vox acudió a recoger esta distinción.