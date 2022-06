Gran marcha multicolor para reivindicar que el Principado apruebe ya la ley LGTBI

Una gran marcha multicolor recorrió ayer las calles del centro de Gijón con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay. Hubo mucha fiesta y mucha reclamación, horas después de que el colectivo mostrase sus reivindicaciones en un acto en la Laboral. Yosune Álvarez Barragán, coordinadora del colectivo Xega, instó a los representantes políticos a que esta sea la legislatura en la que el parlamento asturiano apruebe la ley LGTBI, propuesta por la que también apostaron los representantes de las organizaciones que participaron en la marcha, con un alrededor de millar de participantes.

Álvarez Barragán tuvo palabras de reconocimiento para Foro por la proposición no de ley que ha presentado en la Junta, entre otras cosas pidiendo al Gobierno regional que tramite el proyecto de ley prometido de garantía y protección de los derechos del colectivo LGTBI. “Están aunando en la Junta un consenso casi histórico en Asturias con su propuesta, que esperemos que tenga su reflejo en la propuesta de ley LGTBI, como compromiso político y que ese consenso se mantenga también en esa propuesta, que por fin tengamos una ley en Asturias para poder implementarla”, señaló la coordinadora de Xega en un acto que contó con representantes del PSOE, Ciudadanos, IU, Podemos, Equo y Foro Asturias, junto a organizaciones políticas sin representación institucional, los sindicatos CC OO y UGT y entidades sociales como el Comité Anti Sida, Llar Trans, Acción en Red y Faciendo Camín. El tiroteo en Oslo (Noruega) en un bar LGTBI que causó dos muertos y 21 heridos también estuvo presente los actos del Día del Orgullo de ayer, que contaron con la participación de alrededor de un millar de personas en la colorida manifestación que discurrió entre el Paseo de Begoña y la Plaza Mayor por la tarde.

Horas antes fue cuando se celebró el acto político en Laboral Centro de Arte en el que Xega entregó su premio Triángulo Rosa a la asociación deportiva Faciendo Camín y el Ladrillo Rosa fue a parar al grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado, sin que ningún representante de la formación política de extrema derecha acudiera a recoger ese galardón peyorativo.

Yosune Álvarez apuntó que este año han querido premiar a Faciendo Camín “por su promoción del deporte, de los espacios inclusivos y de la atención al respeto”. “Llevan muy poquito tiempo como colectivo pero son muy visibles y eso es fundamental para el trabajo de visibilización que necesitamos en el colectivo LGTBI”, añadió. Su presidente, David Casal, señaló que “sólo llevamos dos años y el premio es como un empujón, porque lleva mucho trabajo levantar una asociación, empezar de cero”.

La portavoz de Xega también justificó el motivo de dar “el ladrillazo rosa” al grupo de Vox en la Junta General “por todo el discurso que proclaman antiderechos sociales, no sólo los derechos LGTBI, sino que están atacando de manera sistemática a todas las minorías”. “Creo que no entienden muy bien qué es la violencia estructural y qué es la violencia sistémica y no se lo vamos a permitir”, dijo. También recordó que Vox “sacó una campaña hace unos meses en contra de la cooficialidad del asturiano que nos pareció una cosa muy burda y soez”.