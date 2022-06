“Cabueñes se quedará sin fiestas si nadie se hace cargo ya de la sociedad organizadora”

Ignacio Moro González (1957, Gijón) es el presidente de la Sociedad de Festejos de la parroquia de Cabueñes, que se celebraron entre el 17 y el 19 de este mes. Moro es uno de esos vecinos “de Cabueñes de toda la vida”, de los que recuerda ir a las fiestas de la parroquia “desde que tenía uso de razón”. Y es el principal responsable de que las celebraciones salgan adelante año tras año desde 1993. Pero ahora dará un paso al lado cerca de tres décadas después. “Me está costando parte de mi salud”, lamenta. Y asegura que teme por la continuidad de las populares y concurridas fiestas.

–¿Cómo empezó a organizar las fiestas?

–Empezamos cuatro amigos porque hacía como ocho o nueve años que ya no se celebraban. Eso fue en 1993 y, desde entonces, siempre las hemos organizado. Nos constituimos la actual Sociedad de Festejos de Cabueñes, llevada ahora por mi sobrino y por mí, y así comenzamos. Desde entonces no han hecho nada más que ir para arriba. Hicimos un presupuesto sobre la marcha y nos dieron una subvención de cien mil pesetas, que de aquella era mucho. Recuerdo que no teníamos ni idea de cómo organizar nada. La anterior sociedad nos dejaron vasos y cuatro copas, pero de noche empezó a venir la gente en masa y nos quedamos sin nada antes de las doce. No esperábamos tal acogida.

–Fueron las primeras grandes fiestas de este verano, las que marcaron un el baremo de cómo serán las demás. ¿Qué balance hace?

–Muy positivo. Fueron las más multitudinarias desde que las organizamos. Se juntarían cerca de 20.000 personas. Todo un éxito. El viernes tuvieron que cortar la carretera por seguridad porque no cabía la gente en el prao. El sábado llovió fuerte y hubo menos personas, pero aun así la acogida fue realmente buena.

–¿Por qué deja el cargo?

–Lo dejo por culpa del Ayuntamiento. Me denegaron la subvención de este año. La metí en la primera convocatoria, cuando el “hackeo”. Me la dieron como buena, pero hubo una convocatoria cuando se solucionó el problema informático. Lo vi y supuse que no tenía falta de meterla otra vez. Pasó el periodo y cuando ya estaba preparando toda la fiesta me dijeron que faltaban los papeles. Eso por un lado, por otro la Universidad –propietaria del prao– nos pasó una factura de 2.731 euros por el alquiler al solicitar el permiso, cuando nunca tuvimos que pagar por eso. Además, me hicieron subir el seguro de Responsabilidad Civil a 510.000 euros, lo que supuso otro gasto de 600 euros. Empezamos las fiestas con 6.600 euros de pérdidas.

–¿Que usted deje la comisión significa que se terminarán las fiestas de Cabueñes?

–Sí, probablemente. Nadie se va a meter ahí, porque ninguno quiere esa responsabilidad. Hay más multitud que sube de otras zonas de Gijón y de fuera que la propia gente de la parroquia. Me fastidia mucho tener que dejarlo, pero me está costando parte de mi salud. La gente me dice que me tome unos meses de calma para pensarlo, pero este año sufrí mucho. Estuve 15 días casi sin dormir y durante las fiestas dormí dos horas de la tensión que tenía. Cuando empiezo a disfrutar de la fiesta es el domingo por la tarde, cuando veo que ya salió todo bien. De Cabueñes ya quedamos muy pocos y los jóvenes no se quieren meter en estos líos. De momento la Sociedad de Festejos no la voy a dar de baja y va a quedar ahí por si alguien se quiere hacer cargo.

–El aumento de trámites burocráticos se ha llevado por delante a las fiestas de muchos pueblos. ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido?

–Los ayuntamientos fueron poco a poco pidiendo más requisitos. Todos se portaron muy bien con la Sociedad de Festejos, pero ahora ya hemos llegado a un punto que es imposible. Parece que quieren terminar con las fiestas. Traemos mucha gente de fuera y eso es vida para Gijón. Las fiestas de las parroquias dan el verano a la ciudad. Sin duda es el año en el que más trabas nos han puesto.