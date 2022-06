Gijón plantea una revisión del precio de la ORA a residentes ligada a la etiqueta ambiental

No hay ninguna propuesta cerrada, pero el equipo de gobierno, en el proceso preparatorio de las ordenanzas fiscales del año que viene, se está planteando una revisión de las tarifas de la ORA para residentes. Revisión que estaría vinculada a la posesión o no de la etiqueta ambiental y su tipología. En esta revisión podría tener encaje algún tipo de cambio a favor del colectivo de personas con movilidad reducida, al que este año por primera vez se les ha exigido tener –además de su tarjeta azul– la tarjeta de residente para poder aparcar en la zona ORA.

En todo caso, de lo que se habla es de cambios en las ordenanzas fiscales. No hay ninguna previsión de tocar la ordenanza de movilidad. Un recordatorio. La nueva ordenanza de movilidad ha fijado el desarrollo de las zonas verdes, rojas y naranjas como nuevos espacios de aparcamiento regulado, más allá de la azul que existe actualmente. Las zonas naranja son exclusivamente para residentes. Y un segundo recordatorio. Los residentes con tarjeta son uno de los pocos colectivos que han quedado fuera de la prohibición general de no poder aparcar en zona ORA si no se tiene el distintivo ambiental, que entró en vigor el pasado uno de abril. Y podrán seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2025. La vigente ordenanza de tributos y precios públicos al describir las condiciones de pago de la ORA establece una "tarifa especial de residentes" que es de 45 euros por vehículo y año natural o 22,50 por vehículo y trimestre tanto para vehículos sin distintivo como con distintivo ambiental C o B. Esos 45 euros es lo que también pagan las personas con movilidad reducida aunque, en su caso, la tarjeta sirve para todas las zonas de residente. También hay una tarifa especial en las actuales ordenanzas fiscales para vehículos con distintivo 0 emisiones de 100 euros al año valida en zonas azul y verde y, con limitación horaria, en la roja.

"El impulso a la sostenibilidad es un elemento prioritario para nosotros y ya se ve reflejado en las ordenanzas fiscales con, por ejemplo, bonificaciones para vehículos menos contaminantes o en el ICIO y el IBI para comunidades que acometan obras de mejora de eficiencia energética en sus viviendas. En el aparcamiento de vehículos se tiene que ver también esta apuesta por la sostenibilidad", explicaba ayer la portavoz de la Junta de Gobierno, Marina Pineda. La también edil socialista de Hacienda dejó claro, eso sí, que ahora mismo se está en la recopilación de propuestas y será en septiembre cuando se presente el borrador de ordenanzas fiscales para su negociación.

El tema de la etiqueta ambiental fue motivo de debate en la comisión de Movilidad y Seguridad Ciudadana a preguntas de Ciudadanos, Foro y PP. El portavoz de Cs, José Carlos Fernández Sarasola, pedía formalmente una moratoria de seis meses a las sanciones vinculadas a la exigencia de exhibir el distintivo ambiental –aquellos vehículos que tengan derecho a ella– para aparcar y circular por Gijón que se hizo efectiva el pasado uno de junio

Una propuesta que no aceptó el gobierno, que rechaza ejecutar una moratoria oficial, aunque el edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, especificó que por ahora no hay sanciones sino una labor meramente informativa de la Policía Local , que se pretende mantener en el tiempo. Por lo menos hasta finales de verano, aunque no comprometió fechas. "Empieza el verano y la tarjeta de visita de Gijón a los turistas no puede ser una multa. Seguro que existen formas legales que permitan que no se sanciones. No pueden escudarse en el no se puede", aseguró Fernández Sarasola.

"No han sido capaces de responder ni hasta cuando ni cómo se va hacer. Ni hay norma ni fecha fija. Se informará hasta que algún día caiga una multa porque, técnicamente, te pueden multar. Y las 877 multas puestas por aparcar en zona ORA sin pegatina sigue vigente", reprochó Pelayo Barcia, edil de Foro. Para Ángeles Ahúja, del PP, la decisión de seguir informando supone "que el gobierno admite implícitamente su error y rectifica. Es puro sentido común no sancionar cuando estamos esperando a los turistas".

Emtusa no ampliará a todos los viajes el plan de ahorro en el transporte, como pedía Foro

El gobierno gijonés no tiene pensado ir más allá de lo que ha planteado el gobierno de España a la hora de rebajar el precio del autobús dentro del plan anticrisis recién anunciado por Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobó un recorte del 50% de todos los abonos mensuales con titularidad estatal, que sería del 30% en los que dependan de comunidades autónomas y ayuntamientos. Pelayo Barcia, concejal de Foro, planteó ayer en la comisión de Movilidad, que el Ayuntamiento extienda en Emtusa ese ahorro a quien paga con tarjeta ciudadana o con el billete sencillo para llegar a todos los usuarios. "Nos han dicho que hay hasta julio para plantéalo al Estado y que se solicitará solo para el abono de transporte. No van a buscar ninguna bonificación local más", criticó el edil forista. Barcia denuncia que limitar la reducción a los abonados hace que solo se vayan a beneficiar un 20% de los usuarios de Emtusa. Y sin salirse de Emtusa, y en base a una pregunta de Podemos, se informó que desde la puesta en marcha de las paradas antiacoso en mayo del año pasado solo se recibieron tres peticiones: dos en el búho 2 y una en el 4. Este sistema de paradas a demanda puede ser usado por mujeres que viajan sola. Por otro lado, el gobierno no tiene cuantificadas las plazas de aparcamiento que se pierdan con el diseño de la ecomanzana de La Calzada. Un dato que les pedía el PP. Y las 80 que se pierden en Pablo Iglesias se compensarán con el futuro aparcamiento de Cocheras.