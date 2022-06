Desestiman la demanda de un ultra contra IU por vulnerar su honor al llamarle nazi

La demanda interpuesta por un gijonés, vinculado a “Ultra Boys”, contra los dirigentes de Izquierda Unida Faustino Sabio y Aurelio Martín por vulnerar su derecho al honor al difundir su imagen en redes sociales y llamarle nazi –aprovecharon una imagen ya publicada durante la celebración de un partido– ha sido desestimada al entender el juez que las palabras se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y que, dentro de unos límites, no se ha vulnerado ese derecho ni tampoco el de su intimidad. "El exhibirse con una bandera o pancarta determinada no es un acto íntimo precisamente porque lo que se hace en público y en determinadas circunstancias tiene la inequívoca intención de que sea visto por todos cuantos se encuentren cerca de los que integran ese grupo o reunión", defiende el magistrado en su sentencia, contra la que cabe interponer recurso. "Lo estamos valorando, pero es posible que recurramos", explica el letrado del demandante.

La denuncia fue presentada por este hombre después de que desde la cuenta de Twitter de Izquierda Unida Xixón, en abril de 2018, se publicase esa imagen y esa valoración sobre la ideología del protagonista. A su juicio supuso una vulneración de su derecho al honor que, además, le causó problemas laborales y es por ello que solicitó una indemnización de 10.000 euros, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA tras la celebración del juicio, el pasado 13 de junio.

El fallo no entra a valorar cuál es la ideología concreta del demandante, pero sí reflexiona en la argumentación que "quien exhibe determinada estética está ofreciendo al exterior una imagen que puede ser interpretada en coincidencia con lo que sugiere esa envoltura (en el caso de autos aparecía con una camisetacon simbología del partido nacionalsocialista alemán), y por ese motivo tiene que asumir que no se va a librar de dicha interpretación, sea acertada o no".

Recurso del fallo

En cualquier caso, resuelve, no se considera que lo llevado a cabo por IU, representados por el abogado Iván de Santiago, haya vulnerado su honor. No obstante, concluye el juez en sus argumentos, "en el caso controvertido se puede afirmar que hay serias dudas de derecho en lo atinente" a la actuación de los codemandados y "no es descartable que otro juzgador o tribunal no compartan las opiniones de esta resolución".