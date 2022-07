El Jueves de Comadres que dejó a deber el covid

La Tertulia Feminista Les Comadres celebró ayer un tardío Jueves de Comadres en el Museo del Pueblo de Asturias para poder homenajear, ahora ya presencialmente, a sus compañeras de "Alianza contra el borrado de las mujeres", el grupo premiado con el Comadre de Oro este año. "Para nosotras es un orgullo tremendo. En el feminismo, recibir el Comadre de Oro es como que te den el Oscar", aplaudió Ángeles Álvarez, histórica militante feminista y una de los miembros de la alianza premiada. La entrega se acompañó de una gran espicha en familia en una jornada que, para alegría de Begoña Piñero, líder de Les Comadres, fue soleada. "Al final lo de retrasar la fiesta nos vino hasta bien", bromeó.

Las feministas se habían negado a que la pandemia les truncase un año más su gran reunión, así que habían otorgado el premio el pasado Antroxu pero emplazado a las premiadas a celebrar el galardón por todo lo alto después de la primavera. "Premiamos su valentía en la lucha por los derechos de las mujeres y por visibilizar todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas", recordó Piñero.

Este premio surge en plena polémica por la tramitación de la llamada "ley trans" en España, así que Álvarez explica que para la Alianza este galardón viene a "reconocer un trabajo difícil". A su juicio, el contenido de este anteproyecto ley "no se está explicando bien". "Las feministas no estamos en contra de las personas transexuales, solo hablamos de una ley que está mal planteada. La ‘ley trans’ no es una ley sobre transexualidad, esta palabra no aparece mencionada en todo el texto. Es una ley sobre la autodefinición del sexo registral sin condiciones de ningún tipo.", razonó la experta, que añadió: "Ningún país del mundo ha planteado algo así. Implica riesgos para el deporte femenino y plantea problemas vinculados a la infancia. El error del Gobierno es no atender a este llamamiento. No es la extrema derecha quien plantea estas cuestiones, es el feminismo". A la cita acudieron, junto a Álvarez, feministas como Beatriz Romero, Alicia Miyares, Laura Redondo, Paula Fraga y Malè Chillida.