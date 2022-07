"La nuestra ha sido una carrera de fondo, nadie nos ha regalado nada"

Adrián Roma es el líder y vocalista de la banda asturiana "Marlon", que actúa el próximo lunes en el festival Metrópoli de Gijón (en recinto ferial). Una cita especial, en casa, junto a sus compañeros Juan Fernández Castaño (guitarra y coros) y Jorge Diéguez (bajo), en un verano en el que vuelven a recuperar la normalidad sobre los escenarios tras dos años de pandemia.

–Decían que tenían ganas de festivales de verano. Y ya están por fin aquí, como siempre.

–Nos apetece un montón. Y más tocar en casa. Metrópoli es muy especial, un espacio chulo y divertido.

–Son un grupo joven, pero que ha tenido esas limitaciones del contacto con el público por culpa de la pandemia. ¿Tienen ahora más ganas que nunca de hacer conciertos?

–Como el resto de grupos y del planeta, a todos nos ha fastidiado bastante esta pandemia. Pero en nuestro caso, hemos aprovechado el tiempo: grabamos un disco y tuvimos suerte de hacer bastante bolos aunque fuera con el público sentado. Salimos reforzados del covid y poco a poco seguimos subiendo.

–Llegan a este verano en un momento muy especial, con el disco de oro por "De perreo". ¿Cómo lo están disfrutando?

–Nos lo hemos currado bastante para llegar a donde estamos. Ha sido una carrera de fondo, nadie nos ha regalado nada. Llevamos ocho años peleando, haciendo canciones en la carretera. Todo esfuerzo y trabajo tiene su recompensa. Nos queda muchísimo por hacer, pero hemos llegado a un punto en el que estamos cómodos y estamos disfrutando como niños. Tener un disco de oro o tocar en una sala que está llena es un gran premio.

–¿Cómo será el concierto de Gijón?

–Vamos toda la banda, en eléctrico. Es el bolo que llevamos en toda la gira. Es bastante cañero, contundente y muy divertido. La gente se lo pasa muy bien en los conciertos y repite. Nos da mucha fuerza tener esta pequeña familia para seguir.

–Asturianos triunfando fuera de aquí. Son casi una excepción. ¿Cómo valoran el panorama musical de la región y por qué cuesta que haya más bandas que también crezcan?

–Lo primero de todo es salir de ahí. Vengo de Salinas, y está claro que si te encierras en eso, tu mundo no se abre, te quedas en las mismas zonas de confort, y está claro que hay que atreverse y salir de esa zona de confort, hacer canciones y lucharlo. Al final hay que salir de casa, ir a Madrid, y tener buenas canciones. Si eres muy bueno musicalmente, pero tus canciones no hacen clic en la gente, por mucho que te pongan en todas las radios del mundo no tendrás nada que hacer.

–Rompen un poco con todas esas influencias de reguetón y música urbana que marcan los nuevos grupos para llegar a los jóvenes. ¿Es cada vez más difícil mantener un estilo propio?

–Soy de los que piensan que nuestra música va a durar siempre. El reguetón y estas cosas son modas que pasan rápidas, son canciones que se escuchan ahora, pero que nadie las oirá dentro de 15 años. En cambio, yo seguiré escuchando canciones de "Hombres G", "Los secretos", "Loquillo", "Los Rodríguez", "Pereza" o "El canto del loco".

–¿Con qué artista de los citados le gustaría tocar?

–Tuvimos la suerte de hacerlo ya con "Hombres G" y Dani Martín (fue vocalista de "El Canto del loco"). Así que Andrés Calamaro, que es uno de nuestros artistas preferidos (formó parte de "Los Rodríguez"), sería nuestra ilusión ahora. Va a estar en Metrópoli casi cuando vamos nosotros, así que le veremos seguro y lo disfrutaremos mucho.