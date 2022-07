El albergue de Serín disminuye "ligeramente" el número de adopciones respecto al último año

El número de adopciones de perros en el albergue de Serín ha disminuido "ligeramente" respecto al mismo tramo de 2021. Los datos reflejan que desde el pasado mes de enero y hasta mayo, las acogidas de perros han pasado de 81 –en el mismo tramo de 2021– a las 66. Se trata de una pequeña caída que tiene como una de las explicaciones la fisionomía de los canes que llegan al centro. "Depende mucho del tamaño. Los pequeños y medianos son los que la ciudadanía prefiere", argumenta Carmen Saras, concejala de Salud Animal y Cooperación al Desarrollo, quien anima a "que la gente adopte y no compre mascotas". Además, la socialista no prevé que el número de abandonos aumente de cara a este verano: "El índice de abandonos en Gijón es bajo y no esperamos que cambie durante los próximos meses". Sin embargo, la edil reconoce que, aunque durante la temporada estival se puedan registrar "pequeños repuntes", asegura que "no hay estacionalidad en el índice de abandonos".

De enero a mayo de este año, la entrada de canes en el albergue de Serín asciende a 208. El punto álgido fue el marzo, cuando se contabilizaron 55, seguido de abril (48), mayo (39), enero (39) y febrero (27). En este tramo, las salidas fueron 209, de las cuales 66 atienden a adopciones: 17 en abril, 16 en mayo, 14 en enero, diez en febrero y nueve en marzo. Del montante de salidas de canes, once fueron por fallecimiento en el periodo de enero a mayo y el resto –132– fueron perros perdidos recuperados por sus dueños. "Suelen ser mascotas que se escapan o se desorientan. Los vecinos dan el aviso a la Policía, que los recoge y los lleva al albergue para comprobar en el chip quién es el dueño. No suelen estar más de un día", explica Carmen Saras. Respecto a los gatos, el número de registro de entrada de enero a mayor asciende hasta los 42: doce en febrero, diez en mayo, diez en marzo, ocho en enero y dos en abril. Unas cifras menores al número de salidas de felinos, que está en 58. De este montante de registro de salida de gatos del albergue de Serín, la mayoría –41– han sido por adopción: doce acogidas en febrero, otras doce en abril, cinco en marzo, cinco en mayo y siete en enero. La cifra la completan siete gatos fallecidos y otros diez que fueron recuperados por sus dueños. Comparando estos datos con el mismo tramo de 2021, los números se mantienen, aunque mejoran notablemente las adopciones. El año pasado, de enero a mayo, se registraron las mismas entradas de gatos, 42. En cuando a las salidas, en 2021 se registraron 39 por las 58 de 2022. Una diferencia que radica en el número de adopciones: 41 este año por las 27 del pasado. El registro de salida de 2021 lo completan seis felinos fallecidos y otros seis recuperados por sus dueños. "Hacemos un llamamiento a que la gente se anime a visitar el albergue de Serín, conozca las instalaciones y se anime a adoptar una mascota", remata la concejala Carmen Saras. La gestión del albergue de Serín ha generado cierta controversia durante los últimos años, es por ese motivo que Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, advirtió –el pasado mes de mayo– de que era conveniente iniciar los trámites necesarios de cara a la contratación de un nuevo contrato. El contrato finalmente expiró, por lo que se tuvo que prorrogar la prestación actual, que estará vigente hasta al mes abril de 2023.