El "cascayu" apura sus últimos paseos, a la espera de recuperar el doble sentido de circulación

El Muro mantiene por ahora su ampliado tramo peatonal en la recta final de unas obras que el gobierno local promete que quedarán zanjadas esta semana. Así, el paseo volverá a habilitarse en doble sentido al tráfico, cumpliendo con el auto judicial del contencioso-administrativo de la sentencia, recurrida ante el Supremo, que da la razón a Stop Muro. El edil Aurelio Martín había explicado el jueves que el "cascayu" se abriría de nuevo a los coches entre hoy y el martes, pero ayer el gobierno local aclaró que esta reapertura no está prevista todavía para hoy, aunque insiste en que la obra está casi terminada y que la supresión definitiva del "cascayu" no pasará de esta semana. El grueso de la reforma, no obstante, ya está completa, incluyendo el repintado de las líneas viales, así que en los últimos días ya han sido varios los conductores que, confundidos, se han adentrado por error en el paseo, junto a ciclistas y corredores.

La reforma "exprés" para suprimir el Muro se llevó por delante cerca de un centenar de elementos, entre bolardos, mobiliario urbano y separadores. La obra fue sencilla y se pudo completar en las dos semanas previstas, quedando por rematar solo la red semafórica de un tramo que, al "indultar" la senda verde y el carril bici al otro lado de la mediana, obligó a reformular la ordenación viaria con más de una docena de semáforos. Algunos han tenido que instalarse sobre el asfalto, y las labores de picado para cimentar estos elementos fueron la tarea más ardua de la reforma. Por lo demás, las líneas viarias ya están pintadas y ya se han colocado separadores en la senda verde –sobre el vial más pegado al mar– y el nuevo carril bici. Estas tareas que, sumado al reasfaltado en el entronque de Eladio Carreño –que ahora luce una compleja red semafórica porque el nuevo carril bici atraviesa el "cascayu" para incorporarse a su trazado habitual por el martillo de Capua–, está despistando a conductores de fuera de la ciudad que se adentran al paseo y ven con sorpresa a viandantes caminando por la calzada. Aunque la obra está casi zanjada, el gobierno local sí había explicado que la lluvia podría ralentizar mínimamente la reapertura, de ahí que prevea que no podrá acatar el auto durante la jornada de hoy. El Muro de Gijón, más verde y peatonal, limitará el tráfico rodado a un carril solo de servicio El Muro empezó a cambiar en abril de 2020, al inicio de la pandemia, cuando la posibilidad de comenzar a dar paseos tras el confinamiento motivó los primeros cierres parciales al tráfico para ampliar la zona peatonal. En junio de ese mismo año, las restricciones alcanzaron al tercer carril, dejando el único vial al tráfico ahora mismo abierto. Los otros tres se reordenaron para dejar sitio para un carril bici, una senda verde peatonal y el llamado "cascayu", que se reconfiguró con sus coloridos parches actuales hace dos años Tras ese verano, se intentó consensuar el futuro modelo del paseo con una comisión creada en octubre y que fracasó, dándose por disuelta un año después y con críticas por parte del Colegio de Arquitectos, que presidía la comisión y que se sintió atacada al reprochársele que sus conclusiones reflejasen precisamente la falta de consenso respecto al modelo de movilidad, y por la propia Regidora, que había esperado que la mesa de debate se cerrase con una hoja de ruta más definida. El anteproyecto de la reforma definitiva para el Muro se dio a conocer este enero, y se imagina un paseo marítimo con gran prioridad peatonal y un único vial de servicio para el tráfico rodado. El gobierno local ya se ha mostrado dispuesto a modificar el plan especial del Muro para blindar legalmente el plan y que la reforma definitiva no acabe también en los tribunales. Mientras, desde la plataforma "Un Muro para las personas", su portavoz, Román Torre, propuso ayer al edil Olmo Ron en redes sociales rehabilitar espacios peatonales como el "cascayu" los fines de semana, como se hacen en algunas calles de Barcelona. Y, todo esto, a falta de saber si el Supremo avala o no la idea original del "cascayu".