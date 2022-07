José Luis Pérez, el vecino de Santurio que cuenta hórreos y paneras

En el concejo de Gijón hay aproximadamente 1.300 hórreos y paneras. Este es el dato que facilita José Luis Pérez, un vecino de Santurio que acaba de publicar un libro en el que recoge todos los hórreos y paneras que hay en el municipio. "Localicé un informe del último PGO, pero empecé a ver que faltaban muchos y que incluso algunos se repetían en diferentes localizaciones con la misma foto, así que no me fie", asegura Pérez, que ante esta situación optó por hacer la guerra por su cuenta. La labor de recopilación no pudo ser más sencilla: libreta, lápiz, cámara de fotos, una botella de agua y a caminar. "Empecé en la pandemia. Salía una o dos veces a la semana", explica Pérez, que terminó "Hórreos y paneras del concejo de Gijón" el pasado verano. Sin embargo, no fue hasta este mes cuando la publicación vio la luz.

La labor de recopilación de José Luis Pérez le ha llevado, admite, a hacer tiradas de hasta 30 kilómetros a pie. "Es la única forma de comprobar que los tienes todos, porque hay muchos caminos escondidos por ahí". Había días que salía caminando desde su casa en Santurio. Otros, en cambio, cogía el coche para ir hasta la parroquia que quisiera en ese momento. Aparcaba su vehículo y continuaba por el lugar a pie. "Iba solo o con un perro, que murió de tanto caminar", bromea Pérez, quien ya hizo un trabajo parecido con los hórreos de Tineo, los molinos de agua de Gijón y ya prepara una entrega con todos los lavaderos del concejo. Según ha podido comprobar, la mayoría de los hórreos y paneras de Gijón se concentran en Cenero, dada su extensión. Sin embargo, hay una localización que le ha llamado bastante la atención: el barrio de Quintana. "En un radio de 300 o 400 metros hay como 15 o 20 hórreos", comenta. Y es que el estilo más característico de la zona de Gijón es el llamado estilo Carreño. "Hay tres: Villaviciosa, Allande y Carreño. Este último es el predominante en Gozón, Carreño y Gijón. Las paneras se caracterizan por una decoración con más policromía y casi todas tienen inscripciones con motivos religiosos", explica José Luis Pérez, quien reconoce haberse topado con hórreos de hasta 300 años de antigüedad. El libro se dispone de la siguiente forma: primero ordenó las parroquias por orden alfabético y después hizo una breve introducción sobre el lugar y sobre los hórreos y paneras que acoge, ampliando más datos de determinadas construcciones e incluso haciendo una valoración explicativa sobre la estructura. En cuanto al estado de conservación de estos elementos etnográficos, Pérez sostiene que "en general es bueno y muchos están restaurados con criterio, respetando la originalidad". Sin embargo, también se ha encontrado con "otros que tienen muchos elementos discordantes". "Hacen falta ayudas para conservar este patrimonio único. Las trabas burocráticas hacen que los dueños renuncien a cuidarlos", lamenta.