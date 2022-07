«La ley obligaba a las personas trans a pasar por el psiquiatra; era injusto»

Las jornadas feministas de AMA Asturias despidió ayer su tercera edición, que se desarrolló en la pista cubierta de Cimadevilla, de la mano de varias expertas. El lema para la jornada de clausura fue "Feminismo para todas", para poner de manifiesto y defender todas aquellas voces que muchas veces no son escuchadas. Una de las expertas presentes fue Clara Serra Sánchez (Madrid, 1982), activista feminista, filósofa, escritora, profesora y exdiputada por Podemos en la Asamblea de Madrid, que habló en su ponencia sobre la sexualidad y las políticas actuales. "El feminismo es un debate, una forma de pensar y plantear problemas", defiende.

–¿Qué importancia tienen estas jornadas de feminismo?

–Después de tres años, se ha conseguido tener una presencia muy implantada en Asturias. Lo que están haciendo es construir una propuesta feminista distinta al feminismo más hegemónico que existe en Asturias y yo diría que ya han alcanzado peso a nivel estatal. Por ello, mucha gente se fija en estas jornadas como una referencia para el feminismo más joven y más inclusivo.

–¿Cómo cree que afrontan las nuevas generaciones el feminismo?

–Por una parte está muy asumido por los jóvenes. Hay cosas que han cambiado en el sentido común de las generaciones más jóvenes, por ejemplo, con respecto a la libertad sexual. Sin embargo, también diría que hay un resurgimiento de cierto rechazo o antipatía al feminismo que está creciendo también entre los jóvenes.

–¿De qué forma está visualizado el feminismo en las redes sociales?

–En las redes sociales hay tanto personajes como discursos muy contrarios al feminismo, como, por ejemplo, algunos Youtubers que tienen un perfil muy dedicado a cuestionar el feminismo, aunque también hay chicas que se dedican a hacer feminismo en redes sociales. En este sentido, me parece muy bien que las chicas y chicos utilicen las redes sociales, sin embargo, creo que en muchas ocasiones estas tienen sus propias trampas y polarizan o simplifican las discusiones, por lo que muchas veces no se pueden tener los debates calmados como se pueden tener a través de artículos. Y, aunque me parece bien que se de una batalla feminista en las redes, a veces no hay que olvidar los límites que tienen para también saber que hay que hacerlo en otros lugares, por ejemplo, reuniéndose físicamente a pensar y debatir.

–¿Qué posición debería adoptar el feminismo con respecto a la Ley Trans?

–El feminismo que defiendo. y que defiende la escuela de Pensamiento Feminista, es un feminismo inclusivo que considera que los derechos de las personas trans son parte de la lucha feminista y, por tanto, una legislación española que obligaba a las personas trans a pasar por el psiquiatra era injusto y eso había que cambiarlo. Por tanto hace falta y es necesaria una ley que despatologice la transexualidad.

–¿Qué supone el feminismo inclusivo?

–En mi perspectiva feminista no solo los trans forman parte de la lucha, sino también todas las personas LGTBI y los hombres. Creo que el feminismo que intentamos defender en la III Escuela de Pensamiento Feminista es un feminismo para todo el mundo, diferente al que existía antes en Asturias.