Las llamadas al Teléfono de la Esperanza, al alza pese al 024: "Hay mucha soledad"

Los voluntarios del Teléfono de la Esperanza en Gijón acaban de cerrar la primera mitad del año con unas 800 llamadas atendidas, una cifra similar a la de años anteriores y en plena tendencia alcista por un contexto pandémico que ha incrementado la sensación de soledad, sobre todo, en mujeres de mediana edad. La delegación gijonesa ultima los detalles para mantener una atención permanente, las 24 horas, durante todo este verano, y anunciará pronto nuevos cursos formativos para captar nuevos voluntarios y nuevas terapias grupales que comenzarán tras el verano y que se centrarán en los procesos de duelo y recuperación de la autoestima. "El suicidio ahora está mucho más en el foco mediático y era necesario, pero, aunque es un tema que nos preocupa mucho, la mayoría de llamadas que atendemos responden a un problema más amplios, a la soledad, que hay mucha, y a problemas familiares", explica Luis Fernando Gutiérrez, responsable del recurso gijonés.

El Teléfono de la Esperanza ha cerrado esta primera mitad del año con una estimación de 795 llamadas atendidas. Gutiérrez explica que el balance debe ser estimativo porque hay atenciones que no se cuentan por tratarse de meras consultas o avisos que no se consideran intervenciones. "Hacemos una estimación porque ese tipo de llamadas breves no pueden sumarse de igual manera que las llamadas muy largas de personas a las que realmente ayudamos", razona. El perfil en Gijón, el usuario más frecuente que utiliza este recurso, son mujeres de entre 38 y 62 años, un grupo que copa, se calcula, hasta dos tercios del volumen total de llamadas en la ciudad. Pero el balance incluye ahora un matiz: no todas las intervenciones se hacen con gijoneses. Explica Gutiérrez: "La red del Teléfono de la Esperanza está ahora unificado para que nadie se quede a la espera en un momento en el que necesita ayuda. Si nuestras líneas en Gijón comunican, la llamada se deriva a Oviedo o a cualquier otra sede del Teléfono de la Esperanza en España. Y, al revés, nosotros podemos atender a veces a personas de todo el país". Los problemas más recurrentes de los usuarios que se acogen al servicio están relacionados con la angustia por no poder solucionar problemas familiares o laborales y, sobre todo, por sentirse solos. "En casi todos los casos los problemas psicológicos de la persona son múltiples, nunca se puede simplificar", señala el responsable.

Las llamadas relacionadas con temática suicida, tras el repunte registrado desde el inicio de la pandemia, se están intentando registrar ahora de forma más exhaustiva, intentando contabilizar el volumen de llamadas en las que la persona menciona su deseo de quitarse la vida para poder vigilar de ahora en adelante si suben o bajan. De momento, se ha estimado que en lo que va de año el Teléfono de la Esperanza en Asturias ha atendido unas 200 llamadas con contenido suicida. Un balance que los voluntarios piden interpretar también con cuidado, porque no todas tienen el mismo nivel de gravedad y porque, al menos desde Gijón, no pueden comparar esta cifra con la de otros años. Desde el confinamiento la sensación es que este tipo de llamadas ha subido, pero se espera poder comprobarlo ahora con cifras.

Actividad presencial

Lo que sí parece ya claro es que el 024, la línea telefónica gratuita habilitada por el Ministerio de Salud para personas con ideas suicidas, no alterará el ritmo de actividad del Teléfono de la Esperanza este año. En Gijón los voluntarios aseguran estar trabajando al mismo nivel que el verano pasado. "También es que nosotros atendemos más cosas que el suicidio. El 024, y esta es una opinión personal mía, debería encuadrarse en una intervención más integral. Hablamos de un problema de salud pública que no se puede atender solo por teléfono. La prevención es clave", recuerda Gutiérrez.

El recurso gijonés, con 28 voluntarios –22 de ellos mujeres–, está disponible de forma ininterrumpida en el número 985225540 y en la página https://telefonodelaesperanza.org/asturias. La actividad presencial se retomará tras el verano con nuevos talleres sobre autoestima y duelo que comenzarán a difundirse en septiembre.