La regata oceánica sin escalas vuelve a Gijón

Gijón retornará el próximo mes de agosto a primera línea de las regatas oceánicas, al acoger el prólogo de la tercera edición de la regata de vuelta al mundo sin escalas, la Golden Globe Race. Más que regatistas, los 22 navegantes que participarán en la prueba son marinos. No se les puede llamar menos a estos aventureros que van a intentar dar la vuelta al mundo sin escalas y en solitario, en una singladura que en su anterior edición, en 2018, se prolongó durante casi siete meses. Solo cinco de los 17 participantes lograron concluirla.

En la regata participarán 22 navegantes con edades que van de los 27 a los 70 años. La prueba no saldrá de Gijón, si no de Les Sables d’Olonne (Francia), pero antes estos lobos de mar se concentrarán en Gijón durante una semana para los preparativos de seguridad. No es para menos, dado que la Golden Globe Race se realiza en barcos de entre 9,93 y 10,97 metros, cuyo diseño sea anterior a 1988, y sin las más modernas tecnologías de navegación, como pueden ser las potabilizadoras de agua y ayudas a la navegación. El sextante, un reloj preciso y cartas de navegación de papel, serán sus instrumentos.

Se trata de regatistas habituados a grandes travesías. Alguno ellos ya salió hace tres meses desde su puerto de origen, en Australia, para llegar a tiempo al punto de encuentro en el Puerto Deportivo de Gijón, el próximo 6 de agosto. Aquí permanecerán hasta el día 14.

La concentración es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Gijón, con Víctor Montero como referencia de la organización en la ciudad. Él barrió procuró barrer para casa cuando los organizadores de la regata le pidieron que buscara un puerto deportivo en el golfo de Vizcaya para el prólogo.

Además de los preparativos de seguridad para la singladura que luego van a emprender desde Francia, los navegantes también tendrán tiempo para otras actividades. Entre otras, explicarán su experiencia a niños y jóvenes de las escuelas de vela de la ciudad y clubes asturianos el 10 de agosto en el Real Club Astur de Regatas, donde unos días antes les harán un reconocimiento público, durante el acto de entrega de premios de la regata Aproches de Gijón.

También mantendrán encuentros con jóvenes regatistas en el Club Albatros de Villaviciosa, participarán en actividades en otros municipios costeros asturianos y visitarán el stand del Ayuntamiento en la Feria de Muestras.

Sus embarcaciones, distintas de las que habitualmente se emplean en competiciones de vela y preparadas para aguantar temporales, podrán ser visitadas también en el Puerto Deportivo de Gijón, donde se organizarán unas jornadas de puertas abiertas.

Como punto de encuentro, Gijón ya figura en el mapa de la Golden Globe Race de este año, un evento con amplio seguimiento en el mundo de la náutica. Será la tercera edición después de la de 2018 y la inicial de 1968, en la que sólo logró acabar un participante.