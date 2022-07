Los deportes aéreos requieren, entre otras muchas cosas, grandes dosis de paciencia. Uno no vuela cuando quiere, sino cuando puede. Sólo si la meteorología lo permite. El pasado domingo la previsión era de lluvias y tormentas. No estaba el día para volar. A primera hora de la mañana, se hizo viral entre tus cientos de amigos la fatal noticia. Ese corazón que no te cabía en el pecho de lo grande que era, ese corazón siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitase, decidió por ti emprender el último vuelo.

Pero Ger, sabes bien que no estaba el día para volar.

En unos segundos conseguiste enfadar a todos tus familiares y amigos. Algo que no lograste en tus 51 años de vida, y es que el vacío que dejas es enorme, imposible de asumir. Pepa pierde al mejor compañero de viaje; Andrea y Alberto, a su amado padre; Sofía, Pilar, Toni y todos tus amigos perdemos a un hermano. Los globeros, a uno de los pilotos más carismáticos y alegres con quien hemos volado y la aerostación a uno de los mejores instructores y examinadores de pilotos que ha habido en este país.

Todos los que nos hemos cruzado contigo en esta vida sabemos que hoy, el mundo es peor que ayer. Uno de los seres humanos más maravillosos que ha habitado esta tierra, y surcado sus cielos, nos ha dejado con el corazón destrozado sabiendo que el único premio de consolación es haberte conocido.

Los pilotos aerostáticos saben que tan importante como el vuelo es el rescate. El rescate, para quien no esté familiarizado con este mundo, lo forma el equipo que sigue el vuelo del globo desde tierra para recogerlo una vez que el piloto aterriza. Ahora dinos, Ger, ¿quién nos va a rescatar a nosotros de tu ausencia?

No tío, no era un día para volar.

El domingo tus hijos preguntaron si la tormenta era por ti. En ese momento, los truenos se convirtieron en el rugir del fuego saliendo de los quemadores y nuestras lágrimas, en lluvia. Por supuesto que sí, Alberto y Andrea, la tormenta era por papá.

Vuela alto, compañero.