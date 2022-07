El presidente local del PP, Pablo González, aseguró ayer que en Gijón "estamos a la cola en la recuperación de gasto y en recuperación de pernoctaciones", considerando que el gobierno local no toma las medidas para revertir esa situación. En especial, el PP echó en falta la programación de conciertos para agosto y propuso medidas para potenciar el turismo ese mes, como que la Semana Grande pase a durar diez días para que coja dos fines de semana, y que se celebren varias noches de fuegos artificiales con un festival al estilo del de San Sebastián. También pide bajar el IBI a los alojamientos turísticos, para que en sus precios compensen la inflación.

González dice que el gobierno local gijonés "está apostando por un modelo turístico que es el de siempre, pero menos" y enumeró una batería de medidas, como las citadas y otras más. Entre ellas, la "flexibilización" en la normativa sobre terrazas y que mientras "en otras ciudades se tiene a una flexibilización clarísima de las terrazas de hostelería, aquí se hizo paripé durante la pandemia para compensar un poco y se ha vuelto a restringir. No ha habido ni un solo movimiento tendente a flexibilizar la instalación de terrazas; flexibilizar pago, flexibilizar fechas, flexibilizar zonas de instalación, flexibilizar y aumentar las zonas donde se pueden instalar terrazas", señaló.

Pablo González defendió programar oferta de ocio en las calles, "combinar hostelería con cultura y actividades artísticas en general", que los empresarios no están pudiendo hacer "por trabas burocráticas y empecinamiento, por parte del equipo de gobierno". También reiteró la propuesta del PP de que "en Gijón hace falta un Mercaplana todo el año" dijo.

Por otra parte, González expresó su deseo de ser el próximo candidato del PP a la Alcaldía, señalando que "Tendemos la mano a todos los partidos de centro-derecha para hacer política común. Parece ser que no ha sido posible, pues ya está, no pasa nada. Habrá que hacer la oposición verdaderamente al gobierno, es lo que tenemos que hacer y si me pregunta si yo quiero liderar ese proyecto, yo nunca lo oculté, pero ya lo veremos". En ese sentido apuntó que "sea para quien sea (el candidato), yo el proyecto lo estoy preparando para ganar la Alcaldía y el candidato, quien sea, recibirá el premio municipal".