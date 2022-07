Así fue la apoteosis de Calamaro en Gijón

El reencuentro de Andrés Calamaro con el público asturiano en el Festival Metrópoli de Gijón fue ayer apoteósico. Ante una multitud que bailó sus éxitos de toda la vida, el argentino se metió al personal en el bolsillo desde el primer minuto de actuación. Lo que parecía que iba a ser una noche de lluvia se convirtió en un chaparrón de emociones en cuanto el intérprete comenzó a entonar "Bohemio", que da nombre a uno de sus álbumes. Personal de todas las edades se aglomeró para moverse al ritmo de sus canciones. A la vez que tocaba el teclado, el cantante nacido en Buenos Aires entonaba sus grandes éxitos a escasos metros de los seguidores situados entre las primeras filas del público, que sabían cada canción al pie de la letra.

"El público de hoy es muy diferente al de los días anteriores, se trata de gente de más edad que disfruta más de la música", aseguraba Carmen Vega, que comparaba la actuación con las de otros artistas durante los días pasados. Aunque ni mucho menos es la primera vez que Calamaro actúa sobre suelo gijonés, Alejandro Guallat destacaba el concierto de ayer: "Es sin duda el mejor que ha hecho aquí en los últimos seis o siete años, le sigo desde sus inicios y es muy especial que hoy haya tocado sus canciones más conocidas". El concierto no dejó indiferente ni a aquellos que no son seguidores habituales, como Faustino Álvarez: "No le sigo mucho, pero estoy disfrutando al máximo. Mi canción favorita es la que le dedicó a Maradona". Los multitudinarios cánticos que sonaban durante temas como "Estadio Azteca" o "Flaca" dejaron claro que, a sus 60 años y con más de 40 de trayectoria musical a sus espaldas, Calamaro sigue siendo el mismo.

Su último disco salió al mercado en 2021. "Dios los Cría" contó con la colaboración de numerosos artistas latinos de renombre, como Carlos Vives, Raphael o Sebastián Yatra. Ayer, sus grandes temas retumbaron en Metrópoli.