La incorporación en Eladio Carreño y el giro a Menéndez Pelayo, los puntos más conflictivos

El tramo más conflictivo tras la supresión del "cascayu" está entre las calles Canga Argüelles y Menéndez Pelayo, una zona que luce ahora un extraño retranqueo para que los conductores que quieran salirse del paseo en esta última vía lo hagan incorporándose a la altura de la primera, cruzando la mediana. Es decir, para girar a la izquierda en Menéndez Pelayo, hay que salirse del antiguo "cascayu" y cruzar la mediana –que en este tramo siempre mantuvo doble sentido– a la altura del Hotel Príncipe de Asturias y atravesando el carril bici. Muchos conductores preguntaban ayer a la Policía Local, ya con el intermitente puesto, si la maniobra estaba permitida.

El ramal entre Canga Argüelles y Menéndez Pelayo se vuelve aún más complejo por este carril bici, que circula entre ambas calles y con un trazado que serpentea: cruza en Canga Argüelles para acercarse al mar y circular junto al "cascayu" y luego en Menéndez Pelayo retoma su trazado justo antes de la mediana. Cuando el "cascayu" era paseable no había problema –y el serpenteo permitió dejar el retranqueo en doble sentido entre ambas calles–, pero ahora obliga a instalar un entramado de semáforos, bolardos y líneas discontinuas que, por ahora, no todos los conductores acaban de entender. Porque al llegar al entronque con Canga Argüelles, en el asfalto hay líneas pintadas en el asfalto para indicar que se permite tanto seguir recto como girar a la izquierda, así que muchos confunden esta indicación y, en vez de incorporarse al retranqueo, continúan por el carril bici con el intermitente puesto para girar en Menéndez Pelayo. Desde el "cascayu" a esta altura no se puede girar, así que quienes se hayan equivocado y circulen pegados al mar deben seguir recto hasta Capua, un giro que ayer se hacía sin mayores problemas.

En cuanto a las incorporaciones, se puede entrar al "cascayu" en coche por la avenida de Castilla, Canga Argüelles, Menéndez Pelayo y Eladio Carreño. Para seguir recto por esta última, hay que cruzar el carril bici, y también para incorporarse al Muro desde Canga Argüelles y Menéndez Pelayo, unas intersecciones que ayer también provocaron algún lío entre los conductores.