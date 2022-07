"La industria cultural tiene una tendencia a cosificar a las mujeres"

Ana de Miguel (Santander, 1961) llega a la XIX Edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, que tendrá lugar desde hoy al viernes en la Escuela de Comercio. De Miguel arrasó en ventas con "Ética para Celia", un ensayo dirigido a su hija. Mujer pionera en este tipo de obras, sigue el ejemplo de autores masculinos que escribieron a sus hijos sobre valores necesarios. Pero con una visión muy distinta.

–¿Por qué quiso, en "Ética para Celia", dirigirse a las jóvenes y, en específico, a su hija?

–Mi edad me permite acumular conocimientos y experiencias que me hacen ser una voz inspiradora para los jóvenes y ayudarles a vivir una buena vida. Además, me percaté de que ninguna mujer había escrito un libro hablándole a su hijo, pero sí muchos hombres. Si nosotras hemos sido las que históricamente estuvimos encargadas del cuidado de los niños, ¿cómo era posible que no existiera hasta ahora una obra así elaborada por una mujer? No lo entendía y me puse a ello.

–¿Cree que la juventud actual es feminista?

–Veo que hay una especie de moda en la que las referentes de las chicas se declaran feministas, incluso se venden camisetas en las que pone "soy feminista". El término "estar de moda" neutraliza que, antes de decir que se es feminista, hay que leer sobre ello, lo que crea curiosidad en el público. Además, la lucha de las mujeres ha llegado también a las nuevas generaciones a través del tema de la violencia sexual y en ciertos desencuentros en cuanto a la sexualidad y amor.

–¿Cree que aún está pendiente que la industria cultural se posicione como feminista?

–La industria cultural tiene una tendencia de cosificar a las mujeres que no deja de incrementar. Algunos fenómenos como Only Fans lanzan mensajes erróneos a las chicas, como que su cuerpo es su mejor recurso o que ser deseada es lo mejor que les puede pasar porque van a ganar dinero gracias a aquel que esté dispuesto a pagar por ello. Lo triste es que, en vez de hacer que muchas jóvenes se paren a pensar sobre la carencia de realidad que hay en ellos, las hacen replantearse si están en lo correcto al no haber aún comenzado a sacar beneficio de sus cuerpos.

–¿Qué opina de la sentencia sobre el aborto en Estados Unidos?

–No me explico cómo algo tan importante como la responsabilidad enorme que significa traer un ser humano al mundo haya sido arrancada de la cabeza y el corazón de las personas que tienen la capacidad de hacerlo, es decir, de las mujeres. –¿Y de la ley Trans?–También creo que la gente no está para nada informada sobre lo que de verdad supone la ley Trans, todavía queda mucho por debatir. Esta busca definir roles estereotipados de género como identidades, es decir, establecer lo que es un niño y lo que es una niña. El feminismo grita que no hay nada que sea específicamente para chicos ni para chicas.