Los afiliados de Podemos en Gijón abogaron ayer por que el partido inicie contactos para promover la "unidad de la izquierda" de cara a las próximas elecciones municipales, una reflexión en la que coincidieron todas las intervenciones, pero sin concretar los potenciales socios. Los contactos no sólo deben incluir a formaciones como IU, si no también al PSOE, en opinión de algunos de los asistentes, si bien en la reunión del plenario de Podemos no se llegó a concretar.

La dirección local de Podemos, encabezada por Alejandra Tejón, se limitó a tomar nota del las intervenciones coincidentes en buscar la unidad de la izquierda que hicieron los asistentes, entre ellas las de la diputada autonómica Nuria Rodríguez, el concejal Juan Chaves o Cándido González Carnero, además de las de algunos de los propios miembros del Consejo Local. Pese al rumbo que ayer marcaron los militantes de Podemos, la dirección local es previsible que no de aún ningún paso, dado que el próximo viernes la vicepresidenta del Gobierno por Unidas-Podemos, Yolanda Díaz, lanzará su proyecto político a nivel estatal para buscar la confluencia de la izquierda, a la izquierda del PSOE. La portavoz municipal de Podemos en Gijón (cargo equivalente al de secretario general en el PSOE o coordinadora general en IU), Alejandra Tejón, explicó al inicio del plenario de Podemos que el encuentro debería de haberse celebrado en junio, pero que prefirieron aguardar a que se celebraran las elecciones andaluzas dado que "lo que pasa en un territorio afecta al resto de territorios". Tejón recordó la complicada situación social económica actual, agravada por la crisis sanitaria y luego la guerra, ante lo que debe abrirse "una reflexión para ver qué pasa con las personas desesperadas, desilusionadas y desmotivadas y para llegar a mover al electorado de izquierda y que no se de el caso de Andalucía" en las próximas municipales.