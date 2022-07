El concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo denunció que durante el 2021 el gobierno local "dejó de invertir 25,8 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto una vez más la incapacidad de este gobierno". "Es incomprensible que en la situación de semiabandono en la que mantienen Gijón, este gobierno se haya permitido el lujo de guardar en un cajón y dejar de invertir casi 26 millones durante el año pasado", lamentó el edil, tras analizar los distintos informes y datos que componen la Cuenta General de 2021. Pérez Carcedo reprobó que no se invirtiera este dinero "con la multitud de inversiones, con las numerosas obras y mejoras que requieren los barrios, y con la necesidad que hay de actividad y empleo".

Rubén Pérez Carcedo se mostró especialmente preocupado por la "incapacidad del gobierno para ejecutar las inversiones" y alertó sobre los fondos europeos. "Si no se ejecutan en los plazos establecidos habrá que devolverlos", recordó. El concejal de Ciudadanos reclamó al Consistorio que cumpla las inversiones presupuestadas y comprometidas. "Si no es capaz de hacerlo, lo mínimo que debería hacer es ser honesto con los gijoneses y rebajar la presión fiscal a la que los somete, ya que no tiene sentido recaudar más de lo que puede ejecutar", concluyó ayer el concejal Pérez Carcedo.