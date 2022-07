Los comerciantes recelan del nuevo Muro: las opiniones sobre la supresión del "cascayu"

Opiniones muy distintas entre los comerciantes con la nueva situación del Muro tras el regreso del doble sentido de circulación. Muchos esperan que el paso de los coches en dirección al centro de la ciudad implicará un mayor movimiento que redundará en más ventas, pero otros temen que, por el diseño actual que ha supuesto suprimir el "cascayu" los peatones acaben prefiriendo acudir a zonas más tranquilas como Poniente. "Estamos expectantes", señalan los dueños de los negocios pegados al paseo, inquietos por un cambio que, recuerdan, se produce en pleno verano, en la semanas con más ventas de todo el año.

Recuperar el doble sentido, cree el gremio, puede ser positivo. "Era más que necesaria una medida así, porque era muy incómodo que una avenida tan sumamente transitada no tuviera dos direcciones diferentes", afirma Rebeca Suárez, que regenta una heladería a la altura de la escalera 8 del paseo del Muro. María José Corrales, que trabaja en un local similar a escasos metros de Suárez, también tiene las expectativas altas sobre la nueva organización del tráfico: "Es una decisión que me ha parecido maravillosa, sobre todo para los que trabajamos por la zona, en un solo día ya se ha notado mucho más movimiento, seguro que esto marca un antes y un después y se va a atraer a muchos más clientes". Para Corrales, el incremento del flujo de gente en la zona, más ahora, en pleno verano, sigue aún lejos de su potencia. Hace, por eso, un llamamiento para que se incentive la actividad cultural y comercial en el Muro: "Aunque ya se vea más ambiente, aún no es suficiente. Parece que solo se acuerdan de la playa de Poniente, allí lo celebran todo, y se olvidan de San Lorenzo salvo en el día de los fuegos artificiales", razona.

Los responsables de los negocios, aunque aún con dudas sobre cómo impactará este cambio en sus tiendas, sí entienden que la reapertura da ahora facilidades para circular en automóvil en dirección al centro. "Creo que los que más lo van a notar van a ser los que conduzcan por aquí , ahora tienen mucha más comodidad y libertad para hacerlo. Nosotros no lo vamos a notar tanto, es más importante para ellos", narra Sagrario Fombella desde su puesto de moda en la escalera 11.

Ahora bien, el principal grueso de comerciantes de bares y restaurantes están situados al otro lado de la avenida de Rufo García Rendueles, en los bajos de los edificios. Y estos trabajadores arrojan un balance similar. Rodrigo Boix, responsable de una cafetería, el principal negocio de su familia desde hace décadas, se opone indignado a la nueva medida. "Estaba bien como estaba", reprocha. "Ahora solo salen favorecidos los que vienen en coche desde el este de Gijón", lamenta. Rodrigo destacó también la incomodidad que a partir de ahora sufrirán los ciclistas: "El carril bici no puede hacer ningún bien si lo sitúan en medio del tráfico". Una situación que señala como peligrosa y que mira estos días con preocupación: "Estoy seguro de que en cualquier momento va a haber un accidente". Ayer, de hecho, todavía se veía por la zona a efectivos de la Policía Local vigilando el tramo.

A escasos 400 metros de Boix trabaja Henry Chacón, hostelero de un restaurante, que se mostró conforme con la recuperación del doble sentido en el Muro. Cuenta que el cambio también puede ser una ventaja para aquellos que visitarán Gijón a lo largo del verano: "Será una ventaja para los turistas, que podrán aprovechar ese trayecto en coche", subrayó. Desde su perspectiva como comerciante, Chacón restó importancia a la nueva organización del paseo gijonés al asegurar que "quien quiere ir a la montaña, sube a ella" y reconoció que el doble sentido hará "avivar el tráfico", lo que considera positivo. Confía en que esta reforma, por último, active el comercio local de la zona, "Realmente puede traer beneficio, ya se nota más movimiento y el ambiente mejorará", admitió.

Más ejemplos. Alberto García, gerente de una tienda especializada en bicicletas situada también en este tramo de bajos comerciales, se expresó en una línea parecida al resto de compañeros. "Me viene muy bien que haya doble sentido", afirmó, aunque también señaló que la reforma del paseo no influirá significativamente a su negocio. "El carril bici ya estaba", razonó García, que añadió que "por el Muro ya hay sitio más que suficiente para pasear". "Beneficio el ‘cascayu’ no trajo ninguno, más bien trastornos", concluyó el comerciante.