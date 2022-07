Félix Baragaño, sobre la unión de las entidades camerales: "El nuevo modelo afecta a Gijón"

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, aseguró ayer sobre la modificación de la ley de Cámaras propuesta por el Principado que "el modelo recibido afecta a la de Gijón". Se refiere en estos términos tanto al sistema de mayorías planteado por el gobierno autonómico como a los cambios sugeridos sobre el acuerdo al que llegaron las Cámaras de Gijón, Oviedo y Avilés por unanimidad en primera instancia. "Nuestra interpretación es que los apuntes al pacto inicial no son técnicos, sino que tienen un cambio de calado", clamó Félix Baragaño.

En este sentido, el presidente de la entidad cameral de Gijón apuntó que "nunca hemos hablado de una fusión de las cámaras". "Sí de colaboración de las tres en lo global, manteniendo la autonomía en la parte local de las demarcaciones de cada uno", matizó. Esas eran las condiciones pactadas: "Si el modelo se genera tal y como planteamos las tres cámaras desde un inicio no nos afectaría". En cambio, según el informe jurídico elaborado por el bufete Nor Abogados –desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA– y según ratificó ayer el propio Baragaño, desde la Cámara de Comercio de Gijón "evidentemente no vamos a apoyar el cambio porque no es el modelo que habíamos presentamos". "Vamos a defender el primero de una manera consensuada entre las tres Cámaras", remató Félix Baragaño, quien ayer coincidió con Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Oviedo, y con Daniel González, presidente de la Cámara de Avilés, en la entrega del premio "Gijonés del año", que recibió el propio Baragaño. Tanto Paniceres como González apuntaron que su presencia en el acto "es síntoma de la buena sintonía" entre las entidades.

"Las cámaras llevamos años colaborando de una manera muy intensa dentro de una serie de proyectos comunes. Creímos que esa colaboración había que consolidarla y por eso hicimos al Principado la propuesta de crear este consejero de Cámaras, como nexo de unión para consolidar todos los proyectos comunes que teníamos", indicó el responsable gijonés, que reivindicó durante su discurso de entrega a la Cámara de Gijón como "una de las principales de España" y también dirigió unas palabras para las de Oviedo y Avilés: "Son un auténtico privilegio para nuestro querido territorio, con gran capilaridad y cercanía en local".