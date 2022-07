Nuevas marcas en el "cascayu" por el giro a Menéndez Pelayo

Retoques de última hora en el "nuevo" paseo del Muro para evitar la confusión generada tras las primeras 24 horas de la vuelta de la doble dirección y el fin del "cascayu". El Ayuntamiento remarcó mejor, con más pintura en el pavimento, la trayectoria que deben seguir los vehículos a motor que circulando por carril en dirección al Oeste opten por girar desde la izquierda a Menéndez Pelayo. Con más pintura en el pavimento y eliminando algunos bolardos, varios operarios municipales trabajaron ayer en este punto, a la altura de la calle Canga Argüelles, cuyo retranqueo se había convertido en uno de los más liosos, con algunos coches que, en su desconocimiento, llegaron a invadir el carril bici.

La solución adoptada por el gobierno local para devolver el tráfico en ambas direcciones en el paseo marítimo no termina de convencer. Curiosamente, no convence ni a Stop Muro ni tampoco a "Un Muro para las personas", una plataforma surgida para reivindicar la impronta del "cascayu". O sea, en la antípodas de los primeros. Montse Medina, la portavoz del colectivo que ganó la sentencia al gobierno local, tildó la reforma emprendida por el Ayuntamiento de "verdadera chapuza". Mientras, Román Torre, integrante del segundo grupo, considera que "se ha producido una gran pérdida" y avanzó que la plataforma a la que pertenece trabaja en una propuesta para que el paseo del Muro recupere su zona peatonal y cierre al tráfico "en determinados momentos de la semana". "Es algo compatible con lo que dice la jueza y sucede en otras ciudades, como Madrid o Barcelona. Se hace en competiciones deportivas y es el Ayuntamiento el que tiene potestad para ello", recalcó.

Medina se mostró ayer muy crítica con la ejecución de la obra. "Es un desastre. Una chapuza como la copa de un pino", afirmó. "La señalización no está clara, hay muchos semáforos en el carril bici. En cuanto a seguridad, es una locura", criticó. "Lo han hecho así aposta. Son retorcidos y malos. De lo que se trata ahora es de que la ciudadanía tenga la percepción de que esto es culpa de Stop Muro", resumió. "Nosotros no pedimos esto. Pedimos que se abriera una vía para los gijoneses de Este a Oeste al menor coste posible. Cómo se haga y la inseguridad que generen es un problema del Ayuntamiento", dijo. Las críticas de la portavoz de Stop Muro se centraron también en mantener el carril bici en su ubicación actual. "Es más fácil ponerlo donde estaba antes. No tiene sentido en ir serpenteando", dijo. También arremetió contra la zona peatonal que queda más próxima al paseo. "Está para no poner ahí las bicis. No tiene sentido ir por ahí, respirando el humo de los coches", concretó Medina, que rechazó que, por ahora, vayan a hacer más movilizaciones. "Es algo que debe salir de los ciudadanos", remató.

Por su parte, Román Torre incidió en que ahora se percibe "más tráfico no solo en el paseo del Muro, sino en todo el entorno". Respecto a la seguridad, opinó a nivel personal. "Di una vuelta en bici y no lo veo especialmente inseguro. Desde el punto de vista de los coches si se dice que lo es, es porque no suelen ir despacio y ahora tienen que hacerlo", explicó. "La ciudad ha perdido por un capricho. No solo hemos perdido un espacio para la gente, sino que habrá mucho más tráfico en el Centro y en la Costa no hay grandes diferencias", zanjó Román Torre.