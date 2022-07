El Principado velará por el "consenso" para salvar el cambio de la ley de Cámaras

El Principado confía en llegar a "una solución de consenso" para sacar adelante la modificación de la ley de Cámaras y así salvar el rechazo de la de Gijón a la creación del consejo de Cámaras en los términos que plantea el Principado en la posible modificación de la norma. La negativa del organismo presidido por Félix Baragaño se basa en un informe jurídico elaborado por el bufete Nor Abogados, desvelado ayer por LA NUEVA ESPAÑA. Este informe destaca que el proyecto de modificación del Principado introduce "cambios sustanciales" en la propuesta consensuada por las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y remitida al Gobierno regional en diciembre del año pasado.

Fuentes de la Consejería de Promoción Económica avanzan que este importante encuentro se producirá la semana que viene, pero evitaron valorar las conclusiones del informe de Nor Abogados, que entre cosas, alerta de que el plan regional cercena la autonomía de las tres cámaras. Hay varios motivos, pero uno de los principales es el sistema de adopción de acuerdos deja de ser por consenso y se adopta uno por mayorías, lo que en la práctica permite que se tomen decisiones en contra de la voluntad de una de las tres cámaras.

El informe lo valoró ayer la oposición al gobierno local. Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo y el Partido Popular respaldaron a la Cámara de Comercio de Gijón a la hora de expresar sus recelos y abogaron porque la toma de decisiones se "haga por consenso". Mientras Vox, en palabras de su portavoz en la Junta, Ignacio Blanco, habló de "concentrar la administración para hacerla más eficiente". El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, destacó "la autonomía local de las Cámaras para el desarrollo de sus actividades". Abogó por alcanzar un "consenso" entre las tres cámaras de comercio y el Principado, pero cargó contra el Gobierno regional por "cambiar las reglas de juego después de lo que parecía un principio de acuerdo", en referencia a la propuesta que había realizado las tres cámaras en diciembre para la modificación de la norma. "No tiene sentido hacer modificaciones posteriores que desvirtúan el documento inicialmente pactado", recalcó.

Tanto el Principado como el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, consideraron estas modificaciones como meramente técnicas, pero el portavoz de Ciudadanos no lo ve así. "Es un sin sentido modificar un documento consensuado aludiendo a modificaciones técnicas poco relevantes. El informe destaca que esos cambios son profundos", recordó. "En un tema tan importante, es necesario el consenso entre todas la partes implicadas, parece que hay interés en que no sea así o en buscar que no todas las Cámaras tengan el mismo peso. Hay que volver a lo consensuado", remató.

"Como advertimos antes de conocer el informe jurídico que publica LA NUEVA ESPAÑA, defendemos la propuesta consensuada por las tres Cámaras en los exactos términos que acordaron elevar al Principado", recalcó ayer el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. "Nunca una que permita situar en posición de inferioridad o subordinación de una frente a las demás, que es lo que pretende el Principado", remarcó. "Es ahora, más que nunca, imprescindible un total consenso para articular la futura ley", insistió el concejal forista.

La portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, cargó las tintas contra Adrián Barbón y Paniceres. "Parece que también van de la mano dejando de lado a Gijón", criticó. "Recordamos al presidente del Principado que su deber es velar por el interés general y no dejarse llevar por intereses particulares como parece que hace en este tema", argumentó. "Le pedimos a Ana González que defienda los intereses de la ciudad de la que es Alcaldesa", finalizó.

Ángela Pumariega, portavoz del PP, ve correcta la modificación de la ley de Cámaras "siempre que sea para impulsar el desarrollo económico y se formule bajo consensos de las tres cámaras y puntos de acuerdo respecto a su autonomía", dijo. "La Cámara de Gijón es imprescindible como motor económico y el informe jurídico nos da advertencias para que así siga siendo", finalizó. "Respetamos la labor de las cámaras y es razonable aunar esfuerzos en la coordinación de actividades", valoró Ignacio Blanco, de Vox. "Deberíamos empezar a reforzar los municipios, concentrar la administración y hacerla más eficiente. No es de recibo tener 78 municipios, pero empezar por la fusión de las cámaras", finalizó.