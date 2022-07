Un segundo informe "profundizará en los desperfectos" de la plaza de toros

El Ayuntamiento de Gijón, a petición del servicio municipal de Arquitectura, encargará un nuevo estudio que "profundice en los desperfectos detectados" en la plaza de toros de El Bibio, evidenciados por un primer informe elaborado por Rebollo Ingeniería. Un encargo que ayer levantó críticas por parte de la oposición, al considerar –la mayoría de los grupos municipales– que el primer estudio en el que se detectaron las grietas del coso gijonés ya debería haber sido "más completo". Desde el departamento municipal que ahora pide un nuevo documento sobre el estado de El Bibio se detalla que "dado el alcance de la intervención que se plantea en el edificio, declarado Bien de Interés Cultural, se considera necesaria la elaboración de un informe más profundo que permita evaluar los condicionantes constructivos de la actuación".

"Lo lógico hubiera sido solicitar de mano este informe más profundo antes de tomar cualquier decisión, especialmente cuando había uno de 2021 del Servicio de Arquitectura que certificaba que la plaza era segura", apunta Rubén Pérez Carcedo, concejal de Ciudadanos, quien denuncia que "de esta forma demuestran que su objetivo real es el de impedir que haya toros en la ciudad". Una opinión que comparte Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias: "El primer informe se elaboró con el único pretexto de tener algo que les permitiera inutilizar la plaza". "Es lógico que los técnicos necesiten un nuevo estudio ‘serio’ para subsanar las supuestas deficiencias", remata el edil.

El resultado del nuevo estudio encargado será la base para encarar la redacción del anteproyecto y la memoria que servirá para trasladar la consulta previa a la Comisión del Catálogo de la consejería de Cultura. En este sentido, desde la concejalía de Obras Públicas ya se ha dado indicación al Servicio de Arquitectura para la elaboración del pliego y la contratación de este nuevo estudio. "Pedimos que esté cuanto antes para ver la situación real de esta centenaria plaza se proceda a su remodelación acorde con su catalogación de Bien de Interés Cultural", explica Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo Xixón, quien ve con buenos ojos este segundo estudio: "Es necesario para que se sepan las actuaciones necesarias a aplicar y se elabore un proyecto de usos que dote de vida durante todo el año a este edificio".

"Que no gasten el dinero de todos queriendo revestirlo de decisión técnica", clama Pablo González, presidente del PP en Gijón, quien considera que "para demostrar que la plaza tiene tantos años no hace falta ningún informe". Por su parte, Eladio de la Concha, portavoz de Vox, considera que "la Alcaldesa consiguió lo que quería: que no hubiera toros en Gijón; aunque para ello tuviera que cerrar la plaza a todo tipo de eventos". En este sentido, De la Concha razona que "con el encargo de un informe más profundo se está reconociendo lo poco fiable que era el primero, el cual sirvió para cerrar la plaza". Cabe destacar que el concejal de Obras Públicas, Olmo Ron, anunció a finales de marzo –tras los resultados del primer estudio– que el coso quedaba clausurado hasta nuevo aviso. "Se pueden producir hundimientos localizados que pueden provocar situaciones de pánico, aunque no quiere decir que el terreno bajo los tendidos se vaya a hundir en general", había señalado.