Un varón nacido en 1984 y que responde a las iniciales de C. M. N. aceptó ayer tres años de prisión tras ser sorprendido la noche del 16 de mayo de 2020 con 5,01 gramos de anfetaminas y con 6,77 gramos de una sustancia de polvo blanco no sometida a fiscalización en la calle Puerto de Tarna. La Fiscalía le pedía cuatro años de cárcel, pero la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Provincial de Gijón se le rebajó la pena al concurrir el atenuante de drogadicción. El procesado no deberá entrar en prisión si se somete a un proceso de desintoxicación ya que reconoció ayer "ser consumidor", pero "no traficar".