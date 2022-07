La comisión de investigación para analiza los sobrecostes del pozo de tormentas de Hermanos Castro finalizó ayer su fase de comparecencias con un nuevo enfrentamiento entre el PSOE y Foro por acusaciones cruzadas. Estaba previsto que interviniesen las dos máximas responsables políticas durante los más de diez años en los que se alargó el proyecto: la anterior alcaldesa de Foro, Carmen Moriyón; y la actual, la socialista Ana González. Pero la forista no acudió a la cita, según comunicó, por no haber recibido ninguna de las seis notificaciones enviadas. Un gesto que indignó especialmente a la portavoz del gobierno local, Marina Pineda –que también ejerce como presidenta de la comisión–, que tildó su ausencia de "escandalosa". "Usó el subterfugio de no recoger ninguna de las notificaciones que se le enviaron", reprochó.

González, por su parte, volvió a insistir en la idea de que su equipo de gobierno se limitó a tramitar un proyecto ya elaborado e insistió en que no había sido informada de que el diseño de la obra reflejaba problemas técnicos y vería disparado su precio hasta noviembre de 2019, cinco meses después de tomar posesión. Al final, un segundo modificado del presupuesto acabó dejando en 11 millones de inversión una obra que inicialmente se había valorado en 7,5. Los problemas técnicos se debían, fundamentalmente, a que informes geológicos posteriores a la adjudicación del plan advirtieron de que el proceso constructivo elegido podía generar deslizamientos de tierra que ponían en riesgo a las viviendas del entorno y que era mejor cambiar el método de obra por otro más costoso. Ese incremento, anunciado en abril de 2020, obligó a la Empresa Municipal de Aguas (EMA) a pedir autorización para incrementar el presupuesto previsto en 2,5 millones de euros más. Tras aprobarse ese cambio, sin embargo, el grupo municipal de Ciudadanos pidió crear una comisión que investigase estos sobrecostes. Ayer el portavoz de la formación naranja, José Carlos Fernández Sarasola, se explicaba: "No decimos que esto haya sido culpa de nadie en concreto ni buscamos aclarar irregularidades penales que no competen a esta comisión. Solo queríamos aprender qué cosas se pudieron hacer mal para ayudar a que no se vuelvan a repetir. La intervención de la anterior alcaldesa rea necesaria". Explica el edil que, en realidad, "es comprensible" que una obra tan compleja como excavar un pozo de tormentas se salde con sobrecostes. "Era una buena oportunidad para ver qué se puede hacer mejor. Todos sabemos que una obra que implique hacer agujeros se va a complicar, y ahora estamos a las puertas de hacer el mayor agujero de la historia de la ciudad: la estación intermodal. Como miembro de la comisión, portavoz y edil de un grupo de la oposición y también como gijonés, personalmente, creo que Carmen Moriyón debería haber acudido", lamentó el concejal. Desde el grupo forista, sin embargo, señaló el edil Jesús Martínez Salvador que en su comparecencia de ayer la Regidora "trató sin éxito" de culpar a Foro de los retrasos y sobrecostes del plan. "Dice que el gobierno de Foro le ocultó información, pero es una mentira que queda acreditada al leer el informe que Carmen Moriyón le entregó en el traspaso de poderes", señala el concejal, que asegura que en ese documento la anterior alcaldesa incluye información del acta del consejo de administración en el que se da cuenta de los diversos estudios y sondeos realizados en el entorno. "Eso era lo que se sabía en aquel momento", asegura Martínez Salvador. Pineda, sin embargo, aseguró que Ana González "ha dado todas las explicaciones sobre todo lo que se sabía de esta obra". "La obra se prolongó durante más de diez años por la inacción del anterior gobierno y sobre todo (la Alcaldesa) ha confirmado lo que ya sabíamos y fuimos viendo a lo largo de las sesiones: que el anterior gobierno delegó en un gerente que ocultó cuál era la situación y consideraba que la EMA era su reino de taifas y no debía explicaciones a nadie". Sobre Moriyón, reprochó la portavoz la ausencia de "quien fue alcaldesa de esta ciudad durante ocho años, sigue siendo presidenta de Foro Asturias e incluso parece tener pretensiones de seguir dedicándose a la política". "No puede pretender que creamos que no sabía nada de que se iba a celebrar esta comisión y que nadie de su partido se lo comunicó", aseveró. Ahora, finalizadas las comparecencias, Pineda dirigirá el informe de conclusiones que se espera que pueda presentarse en septiembre, abriendo un periodo de alegaciones para tener unas conclusiones definitivas, se calcula, a inicios de octubre.