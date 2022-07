El viejo bar del parque de Los Pericones volverá a la actividad tras cerca de 15 años cerrado. Así lo aseguró ayer la concejala de Urbanismo, Dolores Patón, que confirmó en un encuentro con la asociación de vecinos "Esto ye Ciares" que el equipamiento había salido a concurso y que por él se habían interesado varias empresas. Según explicó la edil, el proceso de adjudicación ya está en marcha y en las próximas semanas el equipamiento del pulmón verde volverá a estar activo. Menos suerte ha tenido el bar del parque de El Lauredal, que también salió a concurso sin que ninguna firma lo quisiera.

Este tema fue uno de los que se puso sobre la mesa en el encuentro protagonizado ayer entre Patón y la asociación de vecinos en la Casa Rosada. Pero no el único. El colectivo vecinal surgió el año pasado para salvar de la demolición el Hogar de Ceares, un edificio que data de la década de los cincuenta del siglo pasado y que lleva la firma del arquitecto gijonés Miguel Díaz Negrete. La concejala de Urbanismo confirmó a los vecinos que las obras que permitan en un futuro recuperar el inmueble ya han dado comienzo. Los trabajos que se están realizando salieron a licitación por 69.968,43 euros en abril de este año y comprenden la retirada de escombros de partes arruinadas, reparaciones estructurales en pilares y vigas del sótano así como actuaciones en la cubierta. Todo ello a la espera del proyecto final de reforma y del plan de usos, muy a futuro, que se le quiera dar al edificio. "Cuando estemos en este punto, discutiremos el plan con las entidades del barrio", afirmó Patón. "Planteamos que las asociaciones del barrio y los clubes como el Ceares o el Manuel Rubio tienen que estar convocados a generar encuentros para definir el espacio y la gestión del uso", apuntó, por su parte, el portavoz de la asociación de vecinos, Víctor Díaz. "Pedimos que el edificio sea para el barrio, un activo también para el colegio de Los Pericones. Creo que no hay mucha más alternativa. No queremos que el Hogar del Productor pierda la esencia de lo que fue", remató el líder vecinal, que espera poder volver a reunirse con el gobierno local tras el verano.

Por otro lado, la asociación de vecinos también preguntó por el futuro de los juegos infantiles del parque de Los Pericones. Dolores Patón pudo confirmar que serán sustituidos por unos nuevos, gracias a un proyecto aún por redactar que rondará los 40.000 euros.