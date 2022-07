"Quienes reafirman la identidad de género se parecen al espectro de Vox"

En el marco de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, la filósofa Alicia Miyares (Arriondas, 1963) intervino ayer en la Escuela de Comercio para reprochar, una vez más, la autoasignación de género –el autodefinirse como hombre o mujer independientemente del sexo de nacimiento– del colectivo transexual. En su charla, centrada en la "misoginia ‘trans’", la pensadora lamentó unas ideas que, a su juicio, supondrán el "borrado de la mujer" como sujeto jurídico.

–En su charla dijo que "normalizar" la existencia de "individuos con barba y pecho" e "individuos con pecho y pene" estaba haciendo que se debatiese, sobre todo, de lo segundo. Comentaba que la "ruptura" entre el género y el sexo afectaba más a las mujeres.

–Sí. Lo que sostengo es que el transhumanismo lo que pone en cuestión es el cuerpo de mujeres, no el de los varones. Lo estamos viendo de manera constante. Y, ¿por qué? Porque al transhumanismo le conviene: las mujeres representamos aquello que tiene que ver más directamente con la parte más biológica de la especie humana, tanto en lo relativo al sexo como a la capacidad reproductiva. Desvincular lo relativo a la anatomía sexual y a la capacidad reproductiva de las mujeres introduce la idea que busca el transhumanismo: la idea de una nueva ingeniería sexual. Eso es lo que defiende el transhumanismo.

–El debate acerca de la transexualidad, a nivel mediático, podría decirse que comenzó en esta misma escuela feminista, en la edición de 2019. ¿Lo cree así?

–Sí, en el año 2019 la Escuela Rosario Acuña creo que la mayor virtualidad que tuvo fue hacer explorar de manera pública un debate que estaba transcurriendo por los oscuros pasillo del poder sin que nadie nos enteráramos. Cuando abordamos esta cuestión ese año, también porque lo hicimos de una manera teórica, académica y rigurosa, pues no se lo esperaban. Porque quienes defienden las leyes de identidad de género lo que no quieren es que se ponga el foco en las consecuencias que esas leyes pueden tener.

–La polémica tuvo alcance nacional, pero ahora el debate parece más avanzado.

–Sí, el ataque que recibimos fue brutal. Y ahora, bueno, no es que se haya normalizado en absoluto, sino que esa gente ha visto que los ataques brutales les hacen perder el debate de lo público. No se puede frenar la libertad de expresión ni se pueden boicotear actos. Punto. También, y eso ya lo he dicho más veces, creo que muchos de aquellos que iniciaron los ataques hoy se arrepienten. Porque aquel año logramos generar una conciencia feminista con la que había que pensar las consecuencias que se derivan de las leyes de identidad de género. Y hoy seguimos analizándolo. Estamos en una fase más allá de lo que iniciamos en 2019 y no vamos a parar ni a callarnos.

–También se ha avanzado desde la otra parte. ¿Qué piensa de la "ley trans"?

–La mal llamada "ley trans". Porque "trans", ¿qué es? Es algo indeterminado. Pero bueno, no voy a entrar en el nombre porque todos entienden de lo que estamos hablando. Que, por cierto, en 2019, cuando empezamos a hablar de esto, la gente no lo sabía. Decían: ¿pero estas de qué hablan? Hoy todos sabemos qué es el género y qué el sexo. Pasó lo mismo cuando comenzamos a hablar del alquiler de vientres, la gente no entendía qué era exactamente la maternidad subrogada. La ciudadanía entiende las cosas cuando se explican.

–Suele explicar que el feminismo siempre entendió el género como los roles, los estereotipos vinculados a cada sexo, y que por tanto era algo a abolir.

–¿Y cómo no? El género es la construcción normativa de los sexos. ¿Cómo una feminista no va a querer abolir la construcción normativa de los sexos? El delirio está en que ahora nos quieren hacer creen en que no solo no hay que combatirlo, sino que además es una posición identitaria que define a los sujetos. ¡Por favor! Eso solo sirve para reforzar los estereotipos.

–¿Teme que las nuevas generaciones acepten más la libertad de identidad de cada persona?

–Qué va, la gente más joven creo que es más crítica con todo esto, eh. Es lo que yo estoy percibiendo, al menos.

–Es que las críticas a lo "trans" se suelen vincular a la izquierda "antigua" y la tolerancia, a la izquierda "moderna".

–Decir que esto es un debate de facciones de la izquierda enfrentadas es una polémica falsa.

–¿Cree que el auge de la ultraderecha se puede beneficiar de este debate?

–Para nada. Es como si yo les digo a toda la gente que está en contra de la pena de muerte: ustedes comparten posturas con el Vaticano. Y, no es así, porque las razones y el análisis de las consecuencias son obviamente distintos. Más bien, el espectro de Vox se parece a aquellos que reafirman la identidad de género. Porque en el fondo Vox lo que dice es que el género es innecesario porque los sexos son diferentes, y que es bueno que lo sean. A mí todo eso me suena a quienes defienden lo "trans".

–Me refería a si temía que este debate supusiese un retroceso en derechos conseguidos.

–Es que la agenda feminista ha sido siempre meridianamente clara. Otra cosa es aquellos y aquellas que se apropian de la etiqueta del feminismo para hacer pasar por feminismo asuntos que van contra la agenda feminista. Ese es el problema. Y en esas estamos.

–¿Cómo valora la importancia de esta escuela?

–Para mí es impagable. Se ha convertido en un referente nacional y también iberoamericano pese a los obstáculos que han querido poner. Realmente impagable.