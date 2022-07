La senda verde del Muro, a medias

El regreso del doble sentido al Muro ha reconfigurado la división del eje, con una pequeña senda peatonal entre el nuevo carril para los coches y el césped pegado al paseo. Un espacio que muchos corredores han empezado a usar para sus entrenamientos diarios, pero que aún no es muy empleado por los viandantes, que prefieren transitar por la zona más próxima a la playa de San Lorenzo. "Hay de todo, pero lo que más abundan en esta nueva franja son los runners", indica Ignacio Val, que todas las mañanas recorre la fachada marítima desde el Campo Valdés hasta la escultura de la "Madre del Emigrante".

"Veo bien que hayan vuelto a abrir el tráfico porque esto era un eje de comunicación entre la zona de La Guía y el centro. Pero me parece todo un poco desordenado", comentaba ayer Covadonga Suárez, una peatón que pasaba junto a la franja peatonal. Marián de la Fuente, vecina de La Arena, opina que los cambios introducidos son "caóticos". "Ya no sé si mirar para la izquierda o para la derecha. Si me va a venir una bici, un peatón o un coche", indicaba ayer, mientras paseaba por la franja peatonal.

Belén Ordiales va más allá y considera que sería necesario suprimir la mediana hasta que se ejecute la reforma definitiva del paseo: "Esa zona ajardinada está muy guapa, pero si la quitan, pueden poner en el otro lado de la carretera un carril de ida y otro de vuelta. Así, el ‘cascayu’ hubiese quedado para pasear, como antes". Francisco Revuelta, expresa lo que siente hacia la reapertura del tráfico: "Están jugando con nosotros. Están gastando el dinero dos veces, o tres ya, las veces que lo vayan cambiando. Yo para mí estaba bien como estaba antes. En el paseo del Muro hay muchísima gente, y hay días que no puedes ni caminar; así que apoyo la senda".

Lo cierto es que la nueva senda peatonal, por donde discurría el antiguo carril bici, no tiene un gran uso por parte de los viandantes. "Me gustaría saber para qué vale esta senda con el paseo tan estupendo que tenemos al lado. No le veo mucho uso y, de hecho, no hay mucha gente", expresaba Marián de la Fuente. Todo lo contrario considera Patricia Álvarez, viandante que se encontraba en esa senda peatonal. "Está muy bien para determinados usos. Por ejemplo, para los corredores está mucho mejor. Así no tienen que ir por el Muro", subrayaba a media mañana.

Belén Ordiales opina que la senda peatonal "no debería estar al lado de los coches", por más que esté separada de ellos por una larga hilera de bolardos. Esta viandante explica el uso que cree que tiene esta senda: "Veo cierto peligro, la mayoría de la gente seguirá yendo por el paseo de toda la vida, de eso esto convencida".

Covadonga Suárez también tiene opinión sobre la nueva senda peatonal, pintada de verde: "Pues al carril verde la verdad que no le veo ningún uso. La acera del Muro es más que suficiente para transitar". "Utilizo coche y creo que aquí en verano, con todos los eventos que hay, y un día que haga sol, va a haber muchísimo tráfico, como siempre, y lo único que hacen es poner más trabas y más trabas", remata.

El debate sobre este nuevo espacio generado por la reconfinguración del Muro también ha llegado al ámbito político. El concejal de Foro Pelayo Barcia aconsejó ayer que la franja sea usada por los ciclistas más jóvenes para evitar "los peligros" del carril bici. "La chapuza del Muro no es muy segura para los ciclistas, ya que algunos están acostumbrados a circular por carriles bici continuos sin semáforos en los que detenerse", indicó el edil. "Por eso, recordamos a las familias que los menores de doce años vayan en bici por el carril verde que carece de cruces, que estaba sobre el carril bici antiguo. Así lo recoge el artículo 41 de la ordenanza de Movilidad", remató. El debate en torno a este espacio no ha hecho más que empezar.