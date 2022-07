La erradicación de los vientres de alquiler debe erradicarse a la vez en todos los países del mundo. Así lo considera, al menos, la jurista Altamira Gonzalo, protagonista de la última charla de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, que cerró su edición tras tres días de ponencias. La experta, a petición de la organizadora de la cita Amelia Valcárcel, centró su intervención en dos de los asuntos más candentes de la agenda feminista: el concepto de "paridad" entre hombres y mujeres y la denominada maternidad subrogada, que para Gonzalo es "otra forma de violencia" hacia las mujeres.

La activista tituló a su ponencia "Paridad en el horizonte y vientres de alquiler en la puerta de atrás" y señaló que estos dos objetivos, aunque tienen "apariencia de antípodas entre ellos", tienen matices morales y judiciales comunes. "La conexión entre ambos términos está en el internacionalismo. No conseguiremos librarnos de los vientres de alquiler si no se detiene de forma internacional, y tampoco conseguiremos la paridad si no se logra en todo el mundo", señaló la experta.

Gonzalo, sin embargo, también quiso destacar que el movimiento, en realidad, va por el buen camino. "Hasta hace pocos años, nuestra posición (como mujeres) ha sido tan subordinada que, visto con perspectiva histórica, podemos decir que en pocos años hemos conseguido muchos avances, y lo hemos conseguido con la lucha del movimiento", declaró.

En cuanto a la situación de los vientres de alquiler, concretó la jurista que se trata de un "problema global" y que, por tanto, su prohibición debe regularse con el acuerdo de todos los países. Y lo justificó así: "No pondremos solución si no somos capaces de conseguir que se prohiba en todo el mundo, porque la gente que tiene dinero y quiere un bebé, viajará a cualquier otro país para comprar niños y niñas a demanda". Y añadió: "Hay mil formas de llamar al vientre de alquiler, pero son formas de esconder la realidad de lo que es: una apropiación de la capacidad reproductiva de las mujeres".

Añadió la activista que la violencia contra la mujer, por su distintas vertientes, sigue siendo una de los temas más urgentes de la agenda feminista. Aseguró que, además de los vientres de alquiler, la industria pornográfica y la prostitución deben ser considerados también formas de agresión que atentan contra la paridad. Gonzalo cerró su intervención explicando ejemplos de países que sí permiten los vientres de alquiler. "El núcleo de la gestación subrogada es la renuncia a la maternidad", aseveró.

"Lo ‘queer’ no es feminismo, vulnera los derechos de la mujer", asegura la Alcaldesa

"Está habiendo un intento de decir que las teorías ‘queer’ son feminismo. No es el feminismo, es otra corriente de pensamiento que además vulnera los derechos de las mujeres". La alcaldesa Ana González criticó así ayer la corriente de pensamiento que aboga por romper las ideas establecidas de sexualidad y género –un pensamiento muy vinculado al colectivo LGTBI–, en la que fue la última jornada de la Escuela Feminista Rosario de Acuña, en cuya clausura acompañó a la filósofa Amelia Valcárcel. Señaló la regidora que las jornadas, para ella, mejoran a cada edición, y destacó especialmente la intervención de Alicia Miyares, filósofa y escritora feminista: "Fue impresionante, levantó al público y causó gran sensación". La prostitución es un tema que se desarrolló a lo largo de las jornadas feministas, y la alcaldesa reconoció que "aquí, en Gijón, también hay prostitución", aunque como en otras ciudades "se enmascara a través de los locales de hostelería". Alertó del auge de los pisos de prostitución, convirtiéndose en "un sistema más peligroso para las mujeres", y reprochó que el partido de Ciudadanos quiera ahora regular esta práctica: "Por vender, vende hasta a las mujeres". Para González, la continuidad de esta escuela "demuestra que no nos frenan, y que el feminismo está dispuesto a discutir y a utilizar argumentos". La regidora concluyó alabando al resto de ponentes. "Son teóricas y activistas que vienen con la palabra y explican el mundo, y el cómo se vulneran los derechos de las mujeres. Estoy muy satisfecha", concluyó la Alcaldesa.