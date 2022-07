La recuperación del doble sentido en el paseo del Muro amenaza con restar ciclistas al carril bici, según afirman los propios usuarios. Los amantes de la bicicleta tienen ahora que realizar paradas para dejar pasar a los coches en hasta tres cruces (Canga Argüelles, Menéndez Pelayo, Marqués de Urquijo y Eladio Carreño), regulados por semáforos, en un trayecto de poco más de un kilómetro. "Es posible que muchos dejen de hacer este tramo y se busquen otras alternativas, a pesar de que es uno de los más bonitos de la ciudad", lamenta Jaime Ordieres.

"Es una vergüenza", aseguraba ayer José María González, quien se ve obligado a pasar cada día por el carril bici de la playa para llegar al trabajo. "Los coches pueden atropellar a la gente, a mí casi me saltó uno por encima de los bolardos", añade. Además, según resalta, más de una vez en estos días ha visto cómo los conductores hacían caso omiso a los semáforos en rojo.

No es el único que ve con malos ojos los cambios de circulación. Mónica Sánchez, quien hasta hace dos días no había tenido la oportunidad de probar el carril bici, también está en contra. "No me gusta que se acerquen tanto los coches a las bicis", explica, señalando los pivotes que separan ambos carriles. Para ella, la instalación de los nuevos semáforos obliga a "pararse cada rato". "Me está costando asimilar los cambios", cuenta, tras atravesar el nuevo cruce entre Ezcurdia con Eladio Carreño. "La sensación es extraña, parece que dejas a los coches a dos palmos", remata.

Sánchez está convencida de que el Ayuntamiento puede buscar una solución frente a todos estos inconvenientes que no perjudique a los ciclistas, "Seguro que tiene que haber una fórmula intermedia más amable para todos", cuenta, refiriéndose tanto a los conductores y ciclistas. "Prefiero recuperar las ciudades para los ciudadanos y no para las máquinas, la convivencia debe hacerse de otra manera", asegura.

Alejandro Rivera, un ciclista de Pola de Siero que se acerca eventualmente a montar en bici por el Muro, es mucho más optimista: "Gijón está muy bien para ir en bicicleta". "Es fácil convivir con peatones y con coches, pero la solución que se ha buscado no es la mejor", continúa, destacando que la ciudad debería servir de ejemplo en cuanto a carriles bici. "Gijón tiene un trazado bastante bueno y deberían, por lo menos, mantenerlo como está ahora", propone, aunque insiste en que el Muro no es el ejemplo más adecuado.

Pablo Pérez, que participa en campeonatos de ciclismo desde hace diez años, pasó ayer por primera vez por el carril bici tras las obras. Aún así, ya había podido elaborar una opinión al respecto. "Lo único que ha cambiado son los dos nuevos semáforos", asegura. "Hay un poco más de tráfico, sobre todo, más retenciones de coches", añade. Sin embargo, y a pesar de que los ciclistas deban extremar sus precauciones con los vehículos, cuenta que seguirá utilizando el carril con la misma frecuencia: "Para mí, este carril bici sigue siendo mejor opción que muchos otros, por no hablar de los ciclocarriles, como el de la plaza del Carmen".