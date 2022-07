Comienzan los cortes de tráfico para los hosteleros de El Carmen

Aplauso generalizado de los hosteleros del barrio de El Carmen a los cortes de tráfico veraniegos propuestos por Otea Gijón, petición adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, y que ayer entró en vigor hasta el mes de septiembre. Si bien, muchos de los interesados, aún reconocimiento que el plan "puede dinamizar la zona", reclaman al gobierno local redondear la propuesta con el permiso para poder colocar más mesas de terraza durante el tiempo que no pasen los coches. Los cortes de tráfico son idénticos a los del año pasado y afectan a las calles Zamora, Linares Rivas y Blanca de los Ríos hasta el cruce con Numa Guilhou. No se permitirá el paso de los vehículos los viernes y sábados entre las 19.00 horas y las 01.00 horas de la madrugada ni tampoco los domingos, entre las 12.00 hasta las 17.00 horas.

Cristian Fernández está al frente del restaurante De Pintxos, en la calle Linares Rivas. Ve con buenos ojos la propuesta de Otea. "Es una buena idea, lo veo positivo", apuntó. Eso sí, reclamó al Ayuntamiento que esta iniciativa fuera a más y se permita colocar más mesas. "Sería bueno que se favoreciera la colocación de terrazas, que pudiéramos alquilar las plazas que hay para aparcar para poder colocar mesas", añadió. "El plan está bien, pero si se hiciera esto podría ser aún mejor todavía", remató Fernández.

Otra cosa es que sea sencillo llevarlo a cabo. La resolución de la Alcaldesa firmada ayer para autorizar los cortes de tráfico es estricta en lo que se refiere al aumento del número de terrazas. El documento recoge que "la colocación de cualquier elemento en la vía pública, deberá contar con la preceptiva licencia, que deberá ser solicitada ante el servicio municipal competente, el cual, en caso de conceder la licencia, impondrá las condiciones que considere necesarias". También se especifica que, lógicamente, las restricciones de tráfico deberán ser ejecutadas "siempre por los agentes de la Policía Local" y en ningún caso podrá "hacerlo el solicitante".

Noelia García es la propietaria de la cafetería Las Letronas, en la calle Marqués de San Esteban pero muy cerca de la calle Zamora, donde ayer puntualmente a partir de las 19.00 horas un agente de la Policía Local colocó dos vallas que ponían de manifiesto el cierre. "Si funciona y sirve para traer más clientes, pues bienvenido sea. Esperemos que sirva para dinamizar un poco la economía", dijo. "Al pasar más gente a pie, hay más posibilidades de que se puedan parar más clientes", razonó ayer esta hostelera, que lleva dos meses con su negocio abierto.

Ainhoa Pérez lleva al frente de la vinatería Canaá, en la calle Salustio Regueral, desde hace solo un mes. "Se nota que la gente cada vez gasta menos a nivel general. Afecta mucho el tema de la luz y los precios del gas", resumió Pérez en referencia a su opinión a nivel general sobre el sector. Ella es de las que piensa que el corte de tráfico en el barrio de El Carmen podría ser más beneficioso. "Se deberían dar facilidades a los bares para poder aumentar las terrazas y que se fuera más flexible con el tema de las licencias. También creo que sería bueno que el corte sea permanente, porque al ser provisional al menos a esta zona no le va a impactar mucho", recalcó.

Andrés Martínez es el responsable de la vinatería El Golfo, en la calle Linares Rivas. Lleva al cargo de este negocio ya cuatro años. "Estamos de acuerdo en que se aumenten las peatonalizaciones, pero todo debería ir acompañado de poder poner más terrazas", dijo. "Es una buena iniciativa, pero en nuestro caso no nos vemos demasiado afectados. Entiendo que nosotros tampoco podemos poner mesas porque al final estamos colocados en una zona de paso", analizó. Por su parte, Gema Abascal se encarga de la vinatería El Monje, en la calle Blanca de los Ríos. "La idea está bien tirada, pero el problema está en que el año pasado no se respetó. Hubo gente que retiró las vallas y pasó de igual forma con el coche", criticó. "Esperemos que sirva para darle más dinamismo a la calle, aunque la pena es lo de no poder poner más terrazas", finalizó.

Estos cortes de tráfico, que ya se ejecutaron el año pasado, no afectan al servicio de recogida de basuras. Otea Gijón quiso dejar la puerta abierta a que los cierres fueran a lo largo de toda la semana, una opción, que, al menos por ahora, no aceptó el Ayuntamiento.