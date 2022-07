El Mercado Ecológico Artesano cumple este mes 20 años. Autogestionado desde 2003 por la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano, su actual líder, Javier Ruiz-Cuevas, explica que la cita mensual de la plaza Mayor pasa ahora por su momento "más dulce", con una clientela fija y un programa de actividades cada vez más variado. Para celebrar el aniversario, la entidad prepara un fin de semana de fiesta. Hoy, a las 12.00 horas, proyectará un vídeo de homenaje a sus clientes en la Casa Paquet y, a las 13.30, realizará un brindis en la plaza Mayor. Mañana, a las 10.00, organizará un taller de danza en el Campo Valdés y algo antes de las 15.00, realizará un sorteo de sus productos.

–¿Cómo fueron los orígenes del grupo?

–En esta edición de julio, pero hace 20 años, se creó el evento de la mano del Ayuntamiento. En aquel momento buscaban una propuesta para dinamizar el sector y lo tutelaron ellos. Las primeras ediciones se hicieron en Cimadevilla, en entorno de la Casa Natal de Jovellanos, y luego ya se instaló en la plaza Mayor, nuestra casa. Al año siguiente, el plan estratégico ya recogía que la propuesta nacía con la intención de que la continuase el propio colectivo, y fue entonces cuando se creó la asociación.

–¿Cómo estaba el gremio entonces?

–Yo aún no estaba vinculado al grupo, pero sé que la idea tuvo mucho éxito desde el principio porque la gente estaba ilusionada. Es verdad que al pasar a manos de la asociación hubo un momento de incertidumbre, con dudas de si la cosa iba a salir bien o no, y algunos compañeros abandonaron el proyecto. Pero creo que eso es normal en los inicios. Desde entonces se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo pero hoy estamos en un momento muy dulce.

–¿Cuándo llegó usted?

–A finales de 2003. Yo tenía otro trabajo y lo dejé para iniciar mi andadura artesana. Creo que al año siguiente ya me vinculé a la directiva y ya siento que esta presidencia parece un poco vitalicia (ríe). Esos años de inicio fueron más duros, pero hoy el proyecto está muy arraigado.

–¿Impactó la crisis económica?

–En general al mercado le impacta cualquier cosa que impacte a la sociedad. Es un sector muy sensible a la calle. El último ejemplo fue la pandemia, pero fuimos el primer mercado que arrancó tras el confinamiento de toda España. Volvimos en mayo de 2020.

–¿Considera que el mercado tiene a un grupo de clientes fieles?

–Sí, y no es un grupo precisamente pequeño. Me acuerdo en esa edición de mayo que cuando volvimos tuvimos que poner aforo para vigilar las distancias y cuando llegamos para abrir las once teníamos cola. ¡Como en el cine! Era todo gente conocida que venía a comprar algo, para apoyarnos. Precisamente en el marco de estos 20 años uno de los actos centrales será un vídeo de homenaje a toda esta gente que nos ha permitido seguir trabajando todos estos años. Lo bueno de tener mercado todos los meses es que la gente ya lo sabe y hay clientes que vienen a hacer la compra en producto ecológico para ese mes. Hay gente que sigue esta línea de consumo y que valora los productos de cercanía y de denominación de origen y esas cosas.

–Y los turistas.

–Eso funciona muy bien. A día de hoy el Mercado Ecológico es un evento turístico más, uno importante, que está integrado en la ciudad. También porque hacemos muchos talleres y actividades, en general relacionados con la concienciación ambiental y la importancia de lo ecológico. La cita en la plaza Mayor se ha vuelto un punto de encuentro con la ciudadanía.

–Hablaba de que el grupo vive un momento muy dulce.

–Sí, porque ahora hacemos balance y, bueno, hemos recibido varios premios y acabamos de presentar nuestra candidatura a los Premios Princesa de Asturias, por ejemplo. Es el momento de ponernos en valor. El 80 por ciento de nuestros compañeros son del medio rural, el 50% de los compañeros son artesanas y estamos muy involucrados en la sostenibilidad y la cooperación, con un espacio fijo cada mes para una ONG.

–Un proyecto reciente, de este año.

–De forma fija y continuada sí, pero veníamos haciendo colaboraciones de este tipo en los últimos cinco o seis años. Ahora hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para potenciarlo.

–La asociación hace cada vez más visitas a otras ciudades. ¿La idea es ampliar la agenda por el resto de la región? Desde 2018 el mercado se desplaza también a Oviedo.

–Gijón es nuestro origen y nuestra actividad principal como asociación, pero por este aniversario hemos ido ya a Mieres, Avilés y Villaviciosa, e iremos a Luanco y a Colombres. Nuestra esencia sigue siendo Gijón, pero es verdad que el desarrollo está siendo importante. Sobre lo de Oviedo, esperamos retomar una agenda estable el año que viene. Es gracioso, porque nos están llamando ovetenses para preguntarnos cuándo volvemos. Eso no nos pasa en Gijón, pero creo que porque todo el mundo en la ciudad sabe ya dónde y cuándo estamos.

–¿Hay miedo al auge de las compras online?

–Por mi parte, no. Hay compañeros que trabajan y venden por internet con mucho éxito, pero creo que el formato del mercado es diferente y ofrece algo que no te dan otras vías. Que un artesano o un productor te explica qué te está vendiendo y cómo lo ha conseguido tiene un valor añadido que no está en internet.

–¿Hay algún producto estrella?

–La alimentación está funcionando muy bien, sobre todo cosas de embutidos y de horno, pero la artesanía sigue estando muy fuerte. Tener las dos opciones hace que se complementen. Creo que si hubiésemos cambiado de modelo, centrándonos en alimentación o en artesanía, no hubiésemos aguantado todo este tiempo activos. También tenemos cupos para que todos los compañeros estén a gusto y tengan su espacio de venta. Suena un poco utópico en los tiempos que corren, pero hay buen compañerismo.