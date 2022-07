Recelos hosteleros y vecinales por la obra del aparcamiento de El Molinón: "No es necesaria"

Los cambios anunciados hace dos días por el Ayuntamiento en el aparcamiento de El Molinón para "simplificar los accesos y mejorar la circulación interior" han levantado suspicacias en el entorno del estadio. "Está perfecto como está, no se entiende", asegura Francisco García, dueño de un local hostelero ubicado en los bajos, para mostrar su rechazo al plan del Ayuntamiento, que obligará a realizar unas obras que comienzan el lunes. La actuación, que durará una semana, consistirá en colocar nuevos bolardos, marcas viales y señalizaciones con el fin de reorganizar el tránsito. "Parece que quieren estropear la distribución como hicieron con el ‘cascayu’", razona.

El tráfico en la avenida Torcuato Fernández-Miranda ha motivado la decisión de intervenir en el entorno de El Molinón, según el gobierno local. Sin embargo, García interpreta el cambio como una "represalia hacia los comerciantes y los hosteleros", que habían protestado por los cierres del aparcamiento con demasiada antelación los días de partido del Sporting. La reforma traerá consigo además la colocación de paneles informativos que indicarán si se podrá aparcar o no. "Ahora vienen cosas peores. El plan no me convence, creo que solo empeorará las cosas", sostiene el empresario.

La medida también afectará a los aficionados del Sporting que, durante los últimos años, han visto aumentadas sus dificultades a la hora de aparcar sus vehículos durante los días de partido. Adrián Núñez, presidente de la Unión de Peñas Sportinguistas (Unipes), considera que "la única decisión adecuada sería optimizar la zona y aumentar el número de aparcamientos, sobre todo, en los días clave". "Y no permitir tanto acceso a autocaravanas", añade.

Los residentes en los barrios próximos al estadio también recelan de la intervención anunciada por el gobierno local. Paulino Tuñón, presidente de la asociación de vecinos de La Guía, argumenta que "solo hay movimiento los días de partido". "Están intentando arreglar las cosas y solo las complican", afirma. "No tiene sentido esta intervención", remata.

Pelayo Barcia, concejal de Foro, califica la decisión de "amenazadora para los peatones e importuna para los negocios". Según el edil, la reforma "pone en riesgo la seguridad del transeúnte, ya que no existe ningún semáforo desde la calle Emilio Tuya hasta la zona de La Guía". Ángeles Fernández-Ahúja, concejala del PP, manifiesta también "incertidumbre" acerca de la puesta en marcha de la propuesta. "Además, no se entiende por qué se realizará en pleno verano", remata la concejala.