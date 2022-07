Eran las ocho menos veinte de la tarde en la carpa de las fiestas de Santa Isabel de Veriña, cuando el presidente de la Asociación de Vecinos, José Luis García, subió al escenario para debutar con su primer pregón en el cargo. "Buenas tardes a todos, buenas tardes, Veriña", comenzaba, dando la bienvenida a los asistentes a "la primera verbena de Santa Isabel que se celebra este siglo aquí".

Frente a la barra, y dando la espalda a las atracciones infantiles, los vecinos de la parroquia escuchaban atentamente las palabras de su presidente. "Lo primero, quiero tener una mención especial para todas esas personas que tan mal lo han pasado estos dos años y para los que ya no están con nosotros", continuaba García, en memoria de las vidas perdidas por la pandemia. En contraste, animó a sus oyentes recordándoles que, dos veranos después, podrían volver a celebrar y disfrutar de las fiestas todos juntos.

"Necesitamos que todos colaboréis con la asociación", pedía a los vecinos, mientras les animaba a crear una nueva imagen para Veriña, en la que fuese considerada de nuevo "el jardín del Oeste", y no un mero foco de contaminación. Y les prometió que estas verbenas serían el principio de un año "lleno de diversión". "Haremos de todo: pilates, yoga, informática, fotografía, ¡alpinismo! No, para... Alpinismo, no", bromeó ante los asistentes.

José Luis García, que también agradeció a los vecinos y colaboradores "los esfuerzos puestos en esta celebración", cerró su pregón pidiendo a su público que disfrutaran de unas fiestas que "con todo este cariño", les habían preparado. Y, al grito de "¡Viva Gijón!", el presidente de la asociación vecinal daba comienzo a unos festejos que, debido a su novedad, este año estarían dirigidos sobre todo a los niños. Hasta el 11 de julio, tanto ellos como los adultos, podrán disfrutar de su tan esperada celebración, que confía en ampliar su público joven en el futuro.

Llantones y Lavandera inician la celebración del Carmen

Llantones, en la parroquia de Leorio, y la parroquia de Lavandera arrancan hoy sus fiestas del Carmen. Las dos zonas han elaborado un programa de actos que se prolonga hasta el próximo lunes, día 11. Para hoy, en Llantones habrá a las 19.00 horas una exhibición de taekwondo y a las 21.30 horas, fiesta del marisco. Para las 23.00 horas, actúa la orquesta "Supremos". Mientras tanto, en Lavandera, el movimiento comenzará a partir de las 21.30 horas con la degustación de cordero a la estaca y de parrillada. También habrá verbena amenizada por "Dani el Taxista" y por el pinchadiscos Guille Laiz. Ambos lugares tendrán juegos para los más pequeños y celebrarán sendas misas mañana.