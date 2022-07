El arquitecto Pablo DeSoto (Gijón, 1977) es desde el pasado abril el responsable de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Acaba de dar a conocer su proyecto de gestión para los próximos cinco años, en los que aboga por «abrir» el complejo a la ciudad y a la región potenciando sus espacios púbicos y organizando talleres que ayuden a comprender sus exposiciones al público general.

–¿Tuvo claro que apostaría por esa idea de abrir el centro a la ciudad antes de presentarse al puesto?

–En el proyecto que presenté al concurso, de 15 páginas, ya hacía una primera propuesta de cómo orientar el centro. La idea siempre estuvo bocetada, pero no definida. Eso lo acabamos de hacer ahora. Un ejemplo fue el evento del pasado 11 de junio, con la jornada que organizamos en el marco de la Nueva Bauhaus Europea, que habla de cómo repensar las ciudades desde el cambio climático y crear ciudades más inclusivas. Esa fue la primera oportunidad que tuvimos de aplicar esta visión en la práctica. Ya somos un centro de producción artística, pero ahora falta ampliar la vocación de espacio público, tanto fuera como dentro.

–El exterior del complejo se quiere modificar.

–Ya hemos ampliado el merendero y puesto un aparcabicis, y hemos sacado al exterior un contenedor de barco donde se hacen sesiones musicales. Nuestra intención ahora es continuar, siempre en colaboración con el Ayuntamiento y sus servicios, y hacer pequeñas infraestructuras que tengan sentido. Nos gustaría poner un huerto y una compostera, y nos atrae la idea de instalar esculturas jugables, aunque nada de esto último está aún decidido. Creemos que estamos en un espacio que es una gran oportunidad, en el centro de una serie de equipamientos por donde pasan miles de personas, y creemos que Laboral Centro de Arte, además de exposiciones, debe poder ofrecer un espacio de descanso, un lugar donde hacer un picnic, lo que sea.

–

Dijo que buscaba que el complejo pudiese ser un lugar de paso para visitantes a la Laboral y el Botánico y pacientes de Cabueñes.

–Sí. Nuestras exposiciones no las hay en ningún otro lugar de Asturias, es algo muy específico, y ahora queremos sumarle un añadido en cuanto a lo público. Puede que muchos no hayan venido a la zona para entrar específicamente al centro, pero tanto el exterior como nuestro «hall» pueden usarse como espacios comunitarios para ciudadanos no vinculados a lo artístico. Lo de impulsar el «hall» es la otra cosa que queremos potenciar para convertirlo en un espacio con equipamientos pequeños. Estamos tomando como ejemplo el MediaLab de Tabacalera de San Sebastián. Hablo, por ejemplo, de instalar un puesto de realidad virtual donde haya una demo de un proyecto que nosotros hayamos comisariado, de instalar juegos infantiles, de buscar otras formas de fomentar la creatividad.

–¿En qué sentido?

–Si vienen familias y chavales al entorno al final van a compartir espacios con nuestros artistas residentes, con gente con un talento brutal y prestigio internacional, y esos vínculos tienen un valor intangible tremendo, pero también tangible, porque estar en un contexto donde poder tener conversaciones y ver a gente hacer cosas, eso está demostrado que te anima a ser más creativo. Por eso queremos colaborar en esa idea con el Ayuntamiento y que el exterior y el «hall» puedan usarse por el público general.

–¿Hasta ahora ese público general no se había fijado mucho en el centro por no haberlo entendido o porque desde el centro no se hizo el esfuerzo de llegar a él?

–Creo que las dos cosas. Yo diría que ha faltado por parte de la sociedad asturiana querer entender mejor lo que se hace aquí. Pero, claro, también es difícil de entender que hasta hace unos meses Laboral Centro de Arte estuviese en tres consorcios europeos con los mejores centros del mundo, entender que en los círculos de arte actual este centro representa a toda España. Esa realidad está ahí, en el campo del arte actual y la creación interdisciplinar Laboral Centro de Arte es un referente internacional. Y ha faltado el entendimiento por parte de la ciudadanía y de algunos los políticos pero, por otra parte, también es verdad que todo esto está muy oculto al público. Los talleres de los artistas no son visibles. Creo que la jornada de la Nueva Bauhaus Europea fue un éxito por eso, porque abrimos todas las puertas del centro y mucha gente vio lo que realmente se hace aquí. Y también es verdad que este plan de abrir el centro a la ciudad, al menos de la manera que planteamos ahora, no se había intentado antes. Me hace mucha ilusión, por ejemplo, empezar a colaborar con Antonio Lafuente.

–Para un proyecto de investigación afectiva.

–Sí, me interesa mucho su trabajo y la temática. Porque una cosa ni quita la otra. Vamos seguir haciendo exposiciones, la parte artística sigue ahí, pero creo que tenemos una oportunidad tanto para el centro como para la ciudad de que este espacio tan maravilloso se pueda abrir a la ciudad de una manera articulada. Ya se puede contar que vamos a hospedar aquí, por ejemplo, al Musoc Mocedá, una muestra de cine y derechos humanos con jóvenes, y esa comunidad de jóvenes van a tener aquí su casa, creo que dos veces al mes, y harán talleres para otros jóvenes. Todo eso nos abre a la ciudad.

–¿Se espera que este nuevo programa ayude a aumentar el número de visitantes a las exposiciones?

–Sí, claro, esa es la idea. También vamos a empezar a contar como visitantes a la gente que viene a esta zona exterior. A este contenedor de barco, donde se graba NC 248 Radio, viene gente constantemente y es un proyecto que auspiciamos nosotros. Claro que hay que contar a esa gente. La idea es que más personas hagan y disfruten el centro de arte, eso tendrá que repercutir en los números. Es una estrategia pragmática, porque las exposiciones que tenemos ahora son una maravilla y queremos que más gente venga a verlas. Y entendemos que por su temática, de primeras, puede no ser fácil, porque no es como ver una muestra en un centro cívico y exige cierto esfuerzo por parte del visitante. Por eso queremos que vengan para hacer otras cosas y luego, antes de marchar, se animen a ver una exposición, incluso aunque no vayan a entenderla en su totalidad a la primera.

–En esta hoja de ruta también se incluye crear clubes de lectura y organizar presentaciones de libros relacionados con las exposiciones. Que parece seguir esa idea de intentar explicar mejor el contenido artístico del centro.

–Sí, con eso ya hemos empezado. Haremos actividades cada dos meses en alguna librería para tratar los temas con los que estamos trabajando. El 21 de julio, en el Toma 3, haremos otro evento. Estas citas se llaman «Leer la exposición». Estamos muy contentos con esto, creo que está siendo un éxito. Y en septiembre lo haremos en El Bosque de la Maga Colibrí y enfocado más a un público juvenil, porque la exposición que tendremos en esa época estará centrado en la escritora Úrsula K. Leguin. Y en este contexto de abrirnos a la ciudadanía, también estamos muy contentos de abrir una colaboración con el Festival Cometcon. Iremos hasta allí con una mesa redonda, y luego traer a la gente al centro para ver una exposición nueva.

–¿Tiene esperanza en recuperar mecenas o crear nuevas colaboraciones con patronos privados?

–Sí, bueno, hay cosas que aún no podemos anunciar, pero estamos en conversaciones con gente y las previsiones son buenas. Creemos que si relacionamos las líneas programáticas del centro con los temas candentes de la ciudad surgirán patrocinadores y apoyos nuevos. Por eso tenemos que participar en los debates sobre energía, sobre el clima, estar presentes en la actualidad.

–Pero el centro nunca aspiró a congregar multitudes.

–No, nunca, pero es verdad que al principio como tenía muchos apoyos y organizó muestras sobre videojuegos y ese tipo de cosas, causó mucho interés. También el centro tenía más músculo en esos inicios, y el presupuesto de ahora no tiene nada que ver con el de entonces. El objetivo nunca fue ese, sino ser un centro de innovación en el ámbito artístico, que era algo muy difícil, y lo ha conseguido. Y lo que falló un poco más fue su relación con la ciudad, que eso creo que podría haberse hecho mejor. A mí este centro me interesa mucho, y el hecho de que encima esté en mi ciudad creo me permite ver ciertas potencialidades. Vamos en buen camino.