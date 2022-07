Presidente, Alcaldesa, autoridades, amigas y amigos. En estos tres años he tenido que hablar muchas veces en nombre de Tini, y aún no consigo acostumbrarme. Me asalta siempre la misma sensación de vértigo, de estar a la altura, de elegir sus palabras para que hoy su voz pueda sentirse en este espacio.

Por eso voy a empezar con la palabra más fácil y más bella que nos brinda el diccionario, y con la que seguro los dos estaríamos de acuerdo. Gracias. Gracias para expresar la emoción que sentiría, al ver la lealtad con la que esta ciudad cuida su recuerdo. Por ese afecto popular que surge tan espontáneamente y por cualquier motivo en la calle, en un bar, en una tienda, en una tertulia de amigos o en un artículo de prensa. Gracias a todos los que habéis hecho posible este momento, a las personas que desde muy diferentes sectores, recogisteis ese sentimiento popular y lo trasladasteis a un escrito para que llegara al Ayuntamiento. A la corporación municipal por su sensibilidad y especialmente a la Alcaldesa por la atención personal que ha dedicado a la organización de este acto. Y al Puerto de Gijón, por ceder este pequeño trozo de horizonte para que lleve su nombre. Y gracias a todos, a todos vosotros, a las personas que a lo largo de estos tres años le habéis otorgado el mejor de los reconocimientos, dedicándole un espacio en vuestra memoria y en vuestro corazón. El hecho de residenciar su recuerdo en este paseo, no deja de ser ciertamente simbólico; es fascinante contemplar el mar y sentir las olas de nuestro Cantábrico con su fuerza y su tenacidad y observar cómo se afanan en alcanzar su meta, sea cual sea, el obstáculo que encuentran en su camino. Contemplar este horizonte que ahora tengo a mi espalda, es una invitación a soñar, a sentirnos dueños de nuestro destino, a creer en nuestra capacidad de construirlo. Este horizonte que nos invita a tener los pies en el presente y la mirada en el futuro, con la ilusión y la esperanza de que ese futuro puede ser nuestro. Con estas palabras creo que habréis descubierto ya que estoy describiendo las cualidades que mejor definen la personalidad de Tini, mi compañero. La persona con la que tuve el privilegio de compartir la aventura más apasionante de mi vida. Tini tenía una personalidad arrolladora, apasionada, soñadora y profundamente generosa. Su capacidad de seducción estaba en su mirada sincera, franca y directa, que acompañaba con esa media sonrisa socarrona y tierna, tan característica de los gijoneses. Tenía la bravura de esas olas, que lo convertían en el más duro negociador, al que ninguna tormenta era capaz de someter. Y la exquisita sensibilidad para percibir los deseos, los anhelos y los sueños de las personas. Nos arrastraba a todos con su abrumadora seguridad, y esa fe inquebrantable en que nada y nadie nublaría la percepción de los sueños de bienestar y de sentirnos colmados por el empeño en conseguirlos. Él no tenía pretensiones personales, y consideraba el poder que le otorgaban las urnas como un medio para poder convertir proyectos en realidades. Ya, desde muy joven, él situó su felicidad en la inagotable tarea de transformar este mundo. En nuestra vida no había espacio para el aburrimiento. Cuando él abría la puerta de casa, yo tenía la sensación de que se encendían todas las luces de la vivienda. Siempre con mil preguntas a la vez, con mil anécdotas para compartir, y con la propuesta de bajar a tomarnos una sidra o a ver una película que lograra emocionarnos. Él creía en el poder infinito de las palabras como la más valiosa firma para sellar un compromiso. Con palabras expresaba amor, lealtad, promesas y conjuraba esperanzas y sueños. En la placa que a partir de ahora le va a recordar, están grabadas sus palabras favoritas, como un talismán contra la desesperanza. Hablan de dar las batallas, de no entregarse, de resistir, de luchar por aquello en lo que crees profundamente, de esa cadena de eslabones que es la humanidad y de la responsabilidad de cada generación de hacer un poco mejor el mundo que heredamos. Este paseo de Tini, que él recuperó para disfrutarlo, será desde ahora un paseo de sentimiento para todos los que le conocimos y le quisimos. Y para los que saben recordar y valorar a las personas que dedicaron hasta el último minuto de su vida a hacer mejor esta ciudad. Y para las futuras generaciones de gijoneses y gijonesas es una invitación a no perder nunca la esperanza, a recoger el testigo para continuar el legado de tantas generaciones que en el pasado dieron lo mejor de si mismas para darnos el mejor presente posible. Esto es lo que le gustaría. En este paseo, que él un día soñó, a partir de ahora permanecerá su esencia, ya sin tiempo definido, porque a unos metros de donde ahora es hoy, se puede regresar al ayer o saltar al mañana. Gracias en su nombre a todos por tanto cariño y por tanto respeto.