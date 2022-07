El Mercado Artesanal y Ecológico sopló ayer 20 velas. La plaza Mayor, su ubicación durante el segundo fin de semana de cada mes, fue el escenario de la celebración, con brindis incluido, de este evento ya consolidado gracias a la fidelidad del público que oferta productos tradicionales. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la alcaldesa, Ana González, recorrieron los puestos del evento, que se presentará este año para el galardón de Pueblo Ejemplar de los Premios Princesa de Asturias. "Es un lujo seguir creciendo", afirmó Javier Ruiz-Cuevas, presidente de la entidad organizadora del mercado.

Los actos comenzaron a las 12.00 con un vídeo proyectado en la Casa Paquet en el que aparecían los artesanos, que a través de sus productos buscan transmitir la tradición asturiana mezclada con valores ecológicos. A las 13.30 tuvo lugar el brindis, con sidra Pomar y protagonizado por Adrián Barbón, Ana González, los concejales Santos Tejón y Salomé Díaz Toral y Javier Ruiz-Cuevas. También acudió la exalcaldesa Paz Fernández-Felgueroso, que manifestó su "alegría" por la efeméride. Además, se declaró habitual seguidora de la iniciativa. "Detrás de ella hay un gran esfuerzo", aseveró. Según Fernández-Felgueroso, "el mantenimiento en el tiempo del mercado es el mejor ejemplo de su aceptación".

Un trabajo sacado adelante con el empeño de los comerciantes, que ofrecen al público múltiples productos representativos de la cultura asturiana, como diversidad de quesos o dulces típicos, además de artículos de piel o accesorios de cuero. Josefina González viaja cada mes desde Tineo para vender "embutido, carne de gocho asturcelta y ternera de Asturias". Lo hace en Gancedo, un puesto que se ubica en la plaza desde hace doce años. Asegura sentirse "especialmente agradecida con la clientela". "Hay mucha gente fiel. Estamos encantados de seguir porque, sin ellos, sería imposible que este lugar cumpliera hoy veinte años", indica. A unos metros se encuentra Montserrat Rodríguez que, en Gusidrín, vende escanciadores de sidra manuales. Para ella, "el mercado siempre ha sido una manera de hacer a Asturias conocida en el mundo gracias a la gran cantidad de turistas que atrae".

Un reconocimiento mundial que ayer encarnaba Yairo Castañena, llegado desde la ciudad colombiana de Barranquilla, a la que volverá con una maleta repleta de recuerdos asturianos. "Ver artículos característicos en la parte histórica de la ciudad hace que la experiencia sea completa", apunta el joven, que promete "hablar bien de Asturias" en su país. Su pareja, Aryanne Quintal, asegura que también llevará el mensaje del mercadillo ecológico a su Canadá natal.

Este recorrido de 20 años no se entendería sin los clientes habituales, como Mariluz Barrio, que frecuenta "siempre que se puede" el mercado liderado por Javier Ruiz-Cuevas, del que destaca su "gran variedad". Otros, como María Morales, se enteraron ayer mismo de la existencia de este evento. "Me parece que está genial. Si puedo, repetiré. No tengo dudas", apuntó.