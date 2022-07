"El amor es la tabla de salvación ante la tragedia"

Manuel Vilas (Barbastro, Huesca, 1962) es un poeta y escrito. Acude a Gijón en el marco de la Semana Negra para presentar su obra "Los besos". La novela, que se gestó en marzo del año 2020, en plena pandemia tiene como protagonista a Salvador, un profesor recién prejubilado que abandona Madrid para ir a vivir a una cabaña en el campo. Se trata de una obra de amor romántico, del triunfo. Es una novela de amor romántico, de su triunfo frente a la fatalidad, pero también una crítica a un modelo social opresor.

–"Los besos" es una novela que gestó durante la pandemia. El mundo se paró, pero usted no.

–No, a mi que no me toquen la vida. Quise escribir esta novela como forma de superación de esa tristeza que se había instalado en la vida de la gente en la pandemia. En aquel momento, estaba obsesionado con el telediario y pensé... ¿quién no seguirá las noticias? La respuesta es una pareja de enamorados. La novela pretende decirle al lector que el amor es la tabla de salvación cuando llega una tragedia al mundo.

–El amor está muy presente en las páginas de esta novela.

–El amor es el sentimiento más interesante y trascendente, eso lo sabemos todos, pero a veces se nos olvida. Lo que hace la literatura, y yo mismo en esta obra, es recordarlo. La novela es una reivindicación del amor maduro, cualquier momento de la vida es bueno para el amor, es el verdadero latido que te dice que estás vivo. La novela tiene un mensaje. Si estás enamorado, nutre y alimenta ese sentimiento. Y si no estás enamorado, estás perdiendo el tiempo, corre a enamorarte.

–El amor no es el único tema. ¿Qué más puede encontrar el lector?

–El libro está construido sobre muchas capas, hay de todo, filosofía, política, historia. E, incluso, se adentra en la estructura de la sociedad en la que vivimos. También hay mucha vida cotidiana, una cuestión que me parece muy curioso. Por ello, en conjunto, planteé la novela como una defensa de la vida.

–En el libro dedica dos páginas a Salvador mientras reflexiona si meter o no en el lavavajillas una sartén antiadherente.

– Sí (risas). Todo el mundo sabe que las sartenes no se pueden meter al lavavajillas, pero a veces en la vida tomamos decisiones que ya sabemos que están mal. La vida cotidiana es una imagen de lo que somos, con la foto de la cocina de alguien puedes averiguar quién es esa persona. Son aspectos que, a primera vista, puede parecer que carecen de significado. Y, sin embargo, cualquier cosa, por mínima que sea, tiene trascendencia. Tiras de cualquier hilo de estos aspectos ordinarios y aparece la estructura de la sociedad que hemos construido. Esto es lo que hace la literatura, mira las cosas con intensidad y se pregunta sobre estas.

–Si tiramos del hilo de esta novela, ¿encontraremos en los personajes algo de Manuel Vilas?

–Algunas cosas sí, como autor de la novela me he esparcido en los distintos personajes. Quizás me identifico más en Montserrat que en Salvador. Él ha pasado por la vida de puntillas y ella ha vivido más. Realmente tú escribes la novela y das forma a los personajes, pero como con los hijos, luego ellos van un poco a su aire.

–En la novela, Montserrat, habla de la belleza y la importancia de mantener el significado de esta. ¿En qué posición queda la belleza finalmente?

–La belleza es un aspecto casi obsesivo que adhiero a los personajes. En este caso, cuando hablo de belleza en la novela hago referencia a la austeridad. Los pequeños momentos de la vida, disfrutar de una puesta de sol, que las aguas que pasan junto a tu casa sean clara y no estén contaminadas. Un sentido de la belleza mínimo para que las cosas sean agradables. La hermosura como una forma de querer estar en el mundo.

–¿Es este un sentimiento romántico?

– Es un sentimiento que viene de la necesidad de que la vida esté bien hecha; la vida sin belleza no funciona. Este aspecto es una reivindicación política en la novela. No solo quiero un salario digno, sanidad,..., quiero que mi pueblo sea bonito. En las ciudades, ¿qué es bonito? El casco antiguo. Lo demás deja de tener encanto. Se centra en estructuras más prácticas al uso. Por eso me fascina Italia, allí la concepción de la belleza aparece en forma de orden civil, no es secundario a la funcionalidad.

–Ya que habla de la vida, me atrevo a citar una frase suya: "la única manera de encontrar el libro de tu vida es leyendo un montón de libros que no son el libro de tu vida". ¿Ha encontrado ya el libro de su vida?

–No (risas). Por supuesto, he leído muchos libros, pero aún no me he decantado. La cita continuaría con "tu vida será revelada en un libro y mientras buscas ese libro vas leyendo libros y libros". Probablemente ese libro no llegue nunca. Como en el amor.